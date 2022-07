सीहोर। मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह (Digvijay Singh) ने सीहोर में बड़ा बयान दिया है. बयान उन्होंने सीहोर जिला पंचायत सदस्यों को खजूरी पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने की घटना पर दिया. उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि शिवराज सरकार प्रदेश के चुनाव पैसा, पुलिस और दबाव से जीतना चाहती है. प्रदेश की पुलिस झूठे प्रकरण बनाकर जबरदस्ती बेकसूरों को उठाकर ले जा रही है.

दिग्विजय सिंह ने भाजपा पर साधा निशाना

भाजपा पर आरोप: मध्य प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्षों के लिए जोड़-तोड़ शुरू हो गई है. बीजेपी और कांग्रेस जिलों में अपनी सरकार बनाने के लिए जुट गई है. मध्यप्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव शुक्रवार को होना है. इससे पहले सीहोर में जिला पंचायत सदस्यों को भोपाल की खजूरी थाना पुलिस ने हिरासत में ले लिया. इस घटना के बाद पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह सीहोर पहुंचे और सरकार को आड़े हाथों लिया. उनका आरोप है कि जिला पंचायत सदस्यों पर भाजपा में शामिल होने के लिए दबाव बनाया जा रहा है.

एसपी बोले बयान लेने के लिए हिरासत में लिया: दिग्विजय सिंह ने कहा ''सीहोर में जिला पंचायत के सदस्य एक जगह रुके हुए थे. भोपाल और सीहोर की पुलिस वहां पहुंचती है और फर्जी केस में उन्हें उठाकर ले जाती है. मैंने डीआईजी और एसपी से बात की. उन्होंने कहा केवल बयान लेकर उन्हें छोड़ देंगे. इसी तरह रमेश सक्सेना के घर को पुलिस ने घेर लिया. हमारे जिला परिषद के सदस्य अनस के घर पर नोटिस चिपका दिया. क्योंकि अनस ने भाजपा उम्मीदवार को हरा दिया. मेरी शिवराज से निवेदन है कि सत्ता की धौंस दिखाकर काम करना बंद करो''.

बीजेपी कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे शिवराज: दिग्विजय सिंह ने कहा कि ''शिवराज सिंह चौहान की परतें खुलती जा रही है, ऐसा कोई प्रकरण नहीं जिसमे सीएम के पास हिस्सा नहीं पंहुचता हो. शिवराज सिंह मुख्यमंत्री नहीं एक बीजेपी कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं. मेरा शिवराज से कहना है कि इस प्रकार की हरकतें बंद करो. समय सबका एक जैसा नहीं रहता. समय ऊपर जाता है तो नीचे भी आता है''.

