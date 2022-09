सीहोर। जिले में फसल बीमा के "मेरी पॉलिसी मेरे हाथ" कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया. इस दौरान मध्यप्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana) को किसानों के जीवन एवं फसल का कवच बताया है. उन्होंने कहा कि संकट आने पर किसानों को फसल क्षति का मुआवजा मिलेगा. पॉलिसी उनके पास होगी तो उन्हें भटकना नहीं पड़ेगा. (MY Policy In My Hands) (MP Kamal Patel Statement)

सीहोर मेरी पॉलिसी मेरे हाथ कार्यक्रम का शुभारंभ

संकट के समय किसानों को संबल: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में किसानों के कल्याण और खेती के विकास के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं. कार्यक्रम में उन्होंने किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा की पॉलिसी वितरित की और किसानों से संवाद भी किया. कृषि मंत्री पटेल ने कहा कि इस तरह की योजना देश में पहली बार लागू की गई है. मप्र बगैर ब्याज के ऋण देने वाला देश का पहला प्रदेश है. उन्होंने कहा कि किसान अन्नदाता हैं. राज्य सरकार किसानों के हर दुख-दर्द में साथ है. उनके दुख-दर्द को दूर करने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने किसानों को संकट के समय संबल दिया है.

समर्थन मूल्य पर खरीदी की व्यवस्था: कृषि मंत्री ने कहा कि, प्रदेश में वन ग्राम के किसानों को भी राजस्व ग्राम के किसानों की तरह ही लाभ दिया जा रहा है. चने की खरीदी पहले जून-जुलाई में होती थी. जिससे किसनों को फसल को व्यापारियों को बेचना पड़ता था. अब गेहूं से पहले मार्च में चने की खरीदी कर रहे हैं. इसका लाभ किसानों को मिल रहा है. समर्थन मूल्य पर चना एवं सरसों खरीदी की सीमा को समाप्त किया गया है. मूंग की समर्थन मूल्य पर खरीदी की व्यवस्था भी की गई है.

भारत जोड़ो पर साधा निशाना: कांग्रेस के भारत जोड़ो अभियान पर निशाना साधते हुए कमल पटेल ने कहा कि, भारत को तोड़ा किसने. 15 अगस्त 1947 से पहले 14 अगस्त तक 1947 तक पूरा भारत मां के टुकड़े किसने कराए. कांग्रेस ने सत्ता के लोभ में प्रधानमंत्री बने नेहरू ने भारत के टुकड़े कराए थे. जो लोग देश के टुकड़े टुकड़े कराते हैं वही आज देश को जोड़ने की बात करने लगे हैं. यह सिर्फ सत्ता में बापसी चाहते हैं. कांग्रेस पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है. कांग्रेस की विश्वता खतम हो चुकी है.(Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana) (MY Policy In My Hands) (MP Kamal Patel Statement)