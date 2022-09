सीहोरः फिल्म अभिनेता अजय देवगन की आने वाली नई फिल्म थैंक गॉड को लेकर पूरे प्रदेश में विरोध शुरू हो गया है. अभिनेता अजय देवगन की इस नई फिल्म को लेकर कायस्थ समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर शिकायत की है. समाज के पदाधिकारियों का कहना है कि फिल्म थैंक गॉड में हमारे आराध्य देव चित्रगुप्त को गलत ढंग से प्रदर्शित किया गया है. उन्होंने फिल्म अभिनेता अजय देवगन के अलावा फिल्म निर्देशक, निर्माता और मारूति इंटरनेशनल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. (Sehore demonstrated against Thank God film)

Film Boycott in MP: भोपाल में फिल्म थैंक गॉड का विरोध, भगवान चित्रगुप्त पर दर्शाये गए सीन को लेकर बवाल

पूरे देश में विरोध प्रदर्शन की चेतावनीः बड़ी संख्या में अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के पदाधिकारी जिलाध्यक्ष प्रदीप सक्सेना के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पहुंचे थे. उन्होंने भारत सरकार के केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री के नाम संबोधित एक ज्ञापन जिला प्रशासन को देकर कार्रवाई की मांग की है. इस मौके पर महासभा के जिलाध्यक्ष सक्सेना ने कहा कि फिल्म थैंक गॉड में अपने ईष्ट देव चित्रगुप्त का माखौल उड़ाए जाने से कायस्थ समाज में नाराजगी है. इसीलिए हमारे लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया. विरोध कर रहे लोगों ने कहा कि इस फिल्म में चित्रगुप्त का मजाक बनाने वाले हिस्से को नहीं हटाया गया तो कायस्थ समाज पूरे देश में आंदोलन करेगा. थैंक गॉड को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए. इसमें कथित तौर पर हिंदू मान्यताओं का मजाक उड़ाया गया है. आरोप लगाया गया है कि फिल्म में चित्रगुप्त और यमराज को आधुनिक परिधान में दिखाया गया है और उनके फिल्म में संवाद मजाकिया हैं. टिप्पणियां फिल्म के ट्रेलर पर आधारित हैं. फिल्म में ऐसे आपत्तिजनक दृश्य और संवाद और भी हो सकते हैं. इस मौके पर बड़ी संख्या में कायस्थ महासभा के पदाधिकारी और चित्रांश बंधु शामिल थे. (Sehore society angry with insult of Aaradhya Dev) (Sehore Warning of protests across the country)