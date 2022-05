सतना। सतना जिले के उचेहरा थाना क्षेत्र अंतर्गत अतरवेदियां ग्राम में शुक्रवार को उस वक्त हड़कंप मच गया, जब विगत एक माह से पावर ग्रिड कंपनी से मुआवजे की मांग को लेकर अनशन पर बैठे किसानों में से करीब 2 दर्जन किसान पावर ग्रिड कंपनी के लगे टॉवर पर चढ़कर आत्मदाह की धमकी देने लगे.

टॉवर पर चढ़ गए दो दर्जन किसान

मुआवजे की मांग पर अड़े किसान : किसानों की मानें तो करीब 10 वर्ष पूर्व पावर कंपनी द्वारा उनके खेतों में टॉवर लगाए गए थे लेकिन कंपनी द्वारा मुआवजा नहीं दिया जा रहा है. इसके चलते किसानों को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. किसानों का कहना है कि यही वजह है कि हम सभी एक माह से धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है.

एसडीएम पहुंचे मौके पर : किसानों का कहना है कि ऐसे में अब हमारे पास एक ही चारा बचा है कि इस टॉवर पर चढ़कर आत्मदाह कर लें. वहीं इस बारे में अपर कलेक्टर राजेश शाही का कहना है कि किसानों के टॉवर पर चढ़े होने की सूचना प्राप्त हुई है. मौके पर sdm को भेज गया है और जो भी निष्कर्ष निकलकर आएंगे, उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी.

