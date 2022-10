सतना। जिले के सभापुर थाना क्षेत्र के कोनैता ग्राम में युवक की गोली मारकर हत्या करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार कर लिया है. आरोपियों को सोमवार पुलिस ने किया न्यायालय पेश. अदालत के आदेश के बाद आरोपियों को सलाखों के पीछे भेज दिया गया. (satna shooting) (perpetrators of shooting caught by police) (sent to jail on orders of court) (crime news)

Indore shooting हीरानगर में फिर सुनाई दी गोलियों की गूंज, युवक पर फायर झोंककर फरार हुए बदमाश, जाने क्या थी फायरिंग की वजह

जाने पूरा घटनाक्रमः मध्य प्रदेश सतना जिले के सभापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत कोनैता ग्राम में 26 अक्टूबर की रात का एक बड़ा मामला सामने आया है. जहां असामाजिक तत्वों को घर के सामने खड़ा देख मलखान सिंह नामक युवक ने उन्हें अभद्र भाषा का प्रयोग करने से मना किया था. इस खफा होकर असामाजिक तत्वों ने मलखान सिंह पर हमला बोल दिया और उस पर गोली भी दाग दी. गोली की आवाज सुन परिजन और स्थानीय निवासी इकट्ठा हो गए. घायल को आनन-फानन में अस्पताल भेजा गया जहां उपचार के दौरान घायल मलखान सिंह की मौत हो गई. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 302 25/27 आर्म्स एक्ट 11/13 एडी. एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था. इस मामले पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर सोमवार को न्यायालय पेश किया था. जहां से तीनों आरोपी सलाखों के पीछे पहुंच गए. पकड़े गए आरोपी संदीप सिंह, अमित तिवारी और विकास सिंह हैं. (satna shooting) (sent to jail on orders of court) (perpetrators of shooting caught by police) (crime news)

सतना जिला अस्पताल में बड़ा हादसा टलाः एक अन्य खबर के अनुसार सतना जिला अस्पताल में गुरुवार की देर रात बड़ा हादसा होते टल गया. आसामाजिक तत्व द्वारा सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई की मेन लाइन से छेड़छाड़ की और कॉपर सप्लाई लाइन को तोड़ने की कोशिश की. सप्लाई लाइन में तेज रिसाव हुआ और पूरे जिला अस्पताल की ऑक्सीजन सप्लाई धीमी हो गई. आनन-फानन में अस्पताल ने वैकल्पिक व्यवस्था की और सिलेंडर और ऑक्सीजन कनस्लेटर के माध्यम से जरूरतमंद मरीजों को ऑक्सीजन दिया गया.इस दौरान अस्पताल में अफरा-तफरी का माहौल बना रहा. गनीमत थी कोई जन हानि नहीं हुई. आधे घण्टे के अंदर पाइप लाइन के लीकेज को बंद कर पुनः सप्लाई बहाल की गई.