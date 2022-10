सतना। जिले से धनतेरस के अवसर पर पूरे प्रदेश भर में 4 लाख 51 हजार पीएम ग्रामीण आवास हितग्राहियों को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आवास की सौगात दे रहे हैं. राज्य स्तरीय कार्यक्रम में गृह प्रवेश का कार्यक्रम सतना के बीटीआई ग्राउंड में आयोजित किया जा रहा है. इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान आज शामिल होंगे. pm modi dhanteras gifts) (hivraj will also be present) (dhanteras gift of griha pravesh)

साढ़े 4 लाख हितग्राहियों को मिलेंगे घर: मध्यप्रदेश के सतना जिले से प्रदेशभर में साढ़े 4 लाख में पीएम आवास पात्र हितग्राहियों को धनतेरस में गृह प्रवेश की सौगात मिलेगी. देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धनतेरस के अवसर पर 22 अक्टूबर को प्रदेशभर के 4 लाख 51 हजार परिवारों को उनके नए प्रधानमंत्री आवासों में गृह प्रवेश कराकर दीपावली की सौगात देंगे. प्रधानमंत्री 22 अक्टूबर को प्रधानमंत्री आवास के गृह प्रवेशम के राज्य स्तरीय कार्यक्रम सतना से वर्चुअली जुड़ेंगे. इस कार्यक्रम को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी जिलों के कलेक्टर एवं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजन की तैयारियों की समीक्षा की. सीएम शिवराज कि माने तो पीएम मोदी के मार्गदर्शन में मध्यप्रदेश राज्य प्रधानमंत्री आवास सहित अनेक योजनाओं में अग्रणी राज्य बना हुआ है. पूरे प्रदेश में प्रत्येक माह लगभग एक लाख प्रधानमंत्री आवास पूरे किए जा रहे हैं. इस वित्तीय वर्ष में अब तक 4 लाख 51 हजार नए आवास बनकर तैयार हैं.

सतना जिले में गृह प्रवेश के राज्य स्तरीय कार्यक्रम के अलावा सभी जिला मुख्यालय, जनपद मुख्यालय और ग्राम स्तर पर गृह प्रवेश के कार्यक्रम में मौजूद हैं. इन कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन का सीधा प्रसारण हो रहा है. धनतेरस के दिन गृह प्रवेश के कार्यक्रम राज्य स्तर से ग्राम स्तर तक व्यवस्थित, धूमधाम और गरिमा के साथ आयोजित किए जाएं. प्रत्येक ग्राम स्तरीय कार्यक्रम के लिए मुख्य अतिथि नामांकित करें और ग्रामीण स्तर के कर्मचारी को नोडल अधिकारी बनाएं, गांव-गांव में कार्यक्रम की सूचना लोगों तक पहुंचाएं और उत्सवी माहौल में गृह प्रवेशम् कार्यक्रम संपन्न कराएं. गौरतलब है कि प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना में भारत सरकार के सहयोग से अब तक 38 लाख आवास मध्यप्रदेश में स्वीकृत किए गए हैं. जिनमें अब तक 29 लाख आवास पूर्ण कर लिए गए हैं. वित्तीय वर्ष 2022-23 में 9039 करोड़ रुपए व्यय कर 4 लाख 51 हजार आवास पूर्ण कर लिए गए हैं. सतना जिले में अब तक 1 लाख 28 हजार 88 आवासों के लक्ष्य के विरुद्ध 1 लाख 27 हजार 340 आवास स्वीकृत किये गये हैं, जिनमें 98 हजार 829 आवास पूर्ण किये जा चुके हैं. pm modi dhanteras gifts) (hivraj will also be present) (dhanteras gift of griha pravesh)