सतना। जिले में 20 साल पहले हुए रामनगर गोलीकांड का मंगलवार की शाम कोर्ट का फैसला आया. जिसमें 49 आरोपियों को कोर्ट ने 7-7 साल की सजा सुनाई. सभी मुल्जिम सतना केंद्रीय सेंट्रल जेल की सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं. वही गुरुवार को अचानक इन कैदियों से मिलने प्रदेश सरकार के राज्यमंत्री रामखेलावन पटेल केंद्रीय जेल पहुंच गए. उनका यह दौरा अब चर्चा का विषय बना हुआ है. दिलचस्प बात यह रही कि मंत्री जी अकेले नहीं बल्कि अपने साथ उन कैदियों के लिए खाद्य और अन्य सामग्री भी लाए थे. (minister shocking statement) (bjp minister said whenever I miss jail I come)

जेल से मेरा पुराना नाता रामखेलावन पटेल

बगैर प्रोटोकाल के जेल पहुंचे रामखेलावन पटेलः बिना किसी प्रोटोकाल के निरीक्षण करने पहुंचे मंत्री जी ने कहा कि वे व्यवस्थाओं का जायजा करने आए थे. उन्होंने यह भी कहा कि वे खुद 15 माह जेल में सजा काट चुके है. इसलिए जेल से उनका पुराना नाता है. जब भी उन्हें जेल की याद आती है वे चले आते हैं. बिना कोई पूर्व सूचना के जेल पहुंचने के सवाल पर बताया कि उन्होंने सतना कलेक्टर को मौखिक सूचना दी थी. मामले पर नियमों की बात करें तो सिर्फ शासकीय समदर्शक ही जेल का निरीक्षण कर सकते हैं. साथ जिस क्षेत्र में जेल है उस क्षेत्र के विधायक और सांसद को ही निरीक्षण का अधिकार होता है. शेष को कलेक्टर या अन्य विहित अधिकारियों से या शासन से अनुमति लेने के बाद ही निरीक्षण का अधिकार होता है. इस बात से जेल अधिकारी भी इत्तफाक तो रखते है, लेकिन मंत्री जी के इस निरीक्षण को उन्होंने कलेक्टर को मौखिख आदेश देने की बात कह कर खुद को किनारे कर लिया. (minister shocking statement) (bjp minister said whenever I miss jail I come) (ramkhelawan patel arrived jail without protocol)

गोल-मोल जवाब देते नजर आए मंत्रीः मध्यप्रदेश के सतना जिले के अमरपाटन न्यायालय में जिन्हें दोषी करार देकर कड़ी सजा सुनाई है, उनसे मिलने राज्यमंत्री रामखेलावन पटेल केंद्रीय जेल में निरीक्षण के बहाने पहुंच गए. जब मंत्री जी से कैदियों से मिलने की बात पे सवाल किया गया तो मंत्री जी गोल-मोल जवाब देते नजर आए. गोली कांड के मुल्जिमों से मिलने पहुंचने की बात से इंकार कर दिया. उन्होंने अचानक जेल पहुंचने का कारण भी जरा हटाकर बताया. वह बोले कि जेल का निरीक्षण करने आएं हैं. उनके साथ जिले का कोई भी अधिकारी मौजूद नहीं था. (minister shocking statement) (bjp minister said whenever I miss jail I come) (ramkhelawan patel arrived jail without protocol)