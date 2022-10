सतना। जिले में स्वच्छता को लेकर अनूठी पहल की गई है. जिले की रामनगर तहसील के बड़ा इटमा ग्राम में बुजुर्ग महिला सरपंच ने कर लगाया. कर लगाने वाली बड़ा एटमा पंचायत जिले के पहली पंचायत बनी है. अब स्वनिधि के तहत पंचायत क्षेत्र में स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के लिए कर लगा रही. 75 वर्षीय महिला सरपंच गीता पांडेय ने अपने ग्राम सभा में सर्व सम्मति से स्वच्छता कर लगाने का निर्णय लिया. हर परिवार से 10 रुपये माह स्वच्छता कर वसूला जाएगा. यह फैसला एक नवंबर से लागू होगा. पंचायत का स्वयं का कचरा वाहन होगा, जो घर घर कचरा एकत्रित करेगा. (elderly sarpanch take bold decision) (sarpanch 10 rupees tax imposed for cleanliness)

स्वच्छता और पर्यावरण के लिए लगाया 10 रुपए का कर

हरवर्ष एक हजार पेड़ लगाने का निर्णयः इसके अलावा पंचायत में हर वर्ष पंचायत में एक हजार पेड़ लगाने का भी फैसला लिया गया है. सतना जिले के रामनगर जनपद की ग्राम पंचायत बड़ा इटमा की विशेष सभा में स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ा निर्णय लिया गया. जहां 75 वर्षीय महिला सरपंच गीता पांडेय ने विशेष ग्राम सभा बुलाई और पंचायत के विकास के लिए कई अहम निर्णय लिए. ये प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित हुए. (decision to plant one thousand trees every year) (elderly sarpanch take bold decision) (sarpanch 10 rupees tax imposed for cleanliness)

गांधी जी को अपना आदर्श मानती हैं सरपंचः महात्मा गांधी को अपना आदर्श मानने बाली गीता पांडेय ने स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ पारदर्शी स्थानीय सरकार का संकल्प लिया. पंचायत के साफ सफाई के लिए जनभागीदारी सुनिश्चित करने प्रति घर से 10 रुपये अनिवार्य स्वक्षता कर लेने का निर्णय लिया गया. साथ ही गाँव में मांस व्यापार के लिए मध्यप्रदेश मांस विक्रय नियम के अंतर्गत निर्धारित जगह चिंहित की गई है. अन्य जगह मांस बेंचने पर 200 रुपये का जुर्माना लगाने का प्रस्ताव पारित हुआ. (sarpanch considers gandhi as her ideal) (sarpanch 10 rupees tax imposed for cleanliness)

प्रत्येक गुरुवार को होगी जन सुनवाईः पेय जल वितरण कर के रूप में ली जाने वाली राशि में पूरी पारदर्शिता का संकल्प लिया गया है. सप्ताह के प्रत्येक गुरुवार के दिन पंचायत में जन सुनवाई और पर्यावरण संरक्षण के लिए 1000 पौधरोपण करने का संकल्प लिया गया. पंचायत में स्वच्छता कर की राशि से गाँव में कचड़ा वाहन का संचालन, कचरा पेटी की स्थापना, गंदे जल का फिल्टर प्रबंधन और पानी निकासी की व्यवस्था भी करने का फैसला लिया गया. महिला सरपंच के इस फैसले का स्थानीय निवासियों ने तहे दिल से स्वागत किया है और पूर्ण सहयोग का आश्वासन भी दिया है. (decision to plant one thousand trees every year) (sarpanch 10 rupees tax imposed for cleanliness)

छह हजार है गांव की आबादीः रामनगर जनपद के बड़ा इटमा गांव वाण सागर बांध से लगा हुआ है. यहां की आबादी करीब 6 हजार हैं. कृषि यहां रोजगार का प्रमुख साधन है. इस गाँव के विकास की बागडोर गीता पांडेय के कंधों में है. पंचायत के विकास को लेकर सरकारी फंड को पारदर्शी रूप से पंचायत विकास में खर्च करने का प्रयास कर रही. इसके अलावा पंचायत स्वनिधि फंड विकसित करने का सार्थक कदम उठा रही. हालांकि पंचायत राज अधिनियम में प्रावधान है कि पंचायत स्वनिधि से भी कर लगाकर फंड एकत्रित कर सकती है. जिले की 694 पंचायतों में से बड़ा इटमा पहली पंचायत बनी जिसने स्वनिधि से फंड एकत्रित करने का फैसला किया और स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण में खर्च करने की व्यवस्था की है. (population of the village is six thousand) (decision to plant one thousand trees every year) (sarpanch 10 rupees tax imposed for cleanliness)