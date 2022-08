सतना। सतना जिले में लगातार शुक्रवार देर रात से बारिश की शुरुआत हुई. करीब 8 घंटे मूसलाधार बारिश हुई. इसकी वजह से शहर के अधिकांश इलाकों में सड़कों, घरों एवं प्रतिष्ठानों में पानी भर गया. इसकी मुख्य वजह शहर भर में बने नालियों एवं नालों की समय पर सफाई ना होना है. बारिश ने नगर निगम प्रशासन के दावों की हवा निकाल दी. एक ओर प्रदेश सरकार स्वच्छता को लेकर बड़े-बड़े दावे करती है. लेकिन सतना नगर निगम के स्वच्छता के दावों की पोल खुल गई.

सतना में 8 घंटे मूसलाधार बारिश

परेशान लोगों ने किया चक्काजाम : शहर के भरहुत नगर, विराटनगर, सिटी कोतवाली से कलेक्ट्रेट रोड ओवर ब्रिज, राजेंद्र नगर, उमरी, पतेरी, पन्ना नाका सहित अधिकांश इलाकों में भारी जलभराव हो गया. रहवासियों का हाल बेहाल हो चुका है, बारिश की वजह से पन्ना नाका वार्डवासियों ने चक्काजाम कर दिया. कई घंटे तक सड़कों में जाम लगा रहा. जिला प्रशासन द्वारा लोगों को समझाइश दी गई.

अफसरों की टीम सड़क पर उतरी : भारी बारिश को देखकर जिला कलेक्टर अनुराग वर्मा, निगमायुक्त राजेश साही एवं महापौर योगेश ताम्रकार ने शहर की सड़कों में उतर कर जलभराव की स्थिति का जायजा लिया, और नगर निगम टीम को पानी निकासी की व्यवस्था के लिए निर्देशित किया. नगर निगम का दावा है कि शहर भर में पानी निकासी को लेकर टीम पूरी मुस्तैदी के साथ लगी हुई है. कलेक्टर अनुराग वर्मा का कहना है कि तेज बारिश के कारण कई जगहों पर जलभराव की सूचना है. नगर निगम की टीम काम पर लगी हुई है. Heavy Rain Satna MP, Drainage Water in houses and shops, Troubled people ruckus on Road