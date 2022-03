सतना। लाखों रुपये का सोना पहनने वाले कानपुर के चर्चित मनोज सेंगर उर्फ गोल्डन बाबा ( Golden baba) संदिग्ध हालत में बीते दिनों कानपुर से लापता हो गए थे. वह घर से अकेले निकले थे, लेकिन काफी देर बाद घर ना लौटने पर परिवार में हड़कंप मच गया. परिजनों ने आनन-फानन में पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही पुलिस सक्रिय हो गई.

चित्रकूट के बाद मैहर धाम पहुंचे गोल्डन बाबा

पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की तो पता चला कि गोल्डन बाबा ने कानपुर से आकर चित्रकूट धाम में अपना ठिकाना बनाया. इसके बाद वह मैहर देवी धाम पहुंच गए. बुधवार देर रात मैहर देवी धाम में उनको देखा गया. इसकी जानकारी कानपूर पुलिस को लग गई. कानपुर पुलिस ने गुपचुप तरीके से गोल्डन बाबा को पकड़ा और कानपुर लेकर रवाना हो गई.

कानपुर पुलिस आई और स्थानीय पुलिस बेखबर

इस बारे में मैहर देवी धाम चौकी प्रभारी उप निरीक्षक संतोष सिंह ने बताया कि मैहर देवी धाम में देर रात गोल्डन बाबा देखे जाने की खबर मिली थी. उनकी तलाश के लिए पुलिस पार्टियां लगा दी गई थीं. इसके बाद यह सूचना मिली कि सुबह गोल्डन बाबा को कानपुर पुलिस बिना किसी जानकारी से यहां से ले गई. इसकी जाँच की जा रही है.

सोने का मास्क पहनकर चर्चा में आए थे

कोरोना काल के दौरान गोल्डन बाबा सोने का मास्क बनवाकर चर्चा में आए थे. उन्होंने लाखों रुपये खर्च कर सोने का मास्क बनावाया था. मनोज सेंगर उर्फ गोल्डन बाबा को संगीतकार बप्पी लाहिड़ी की तरह सोने पहनने का शौक है. इसलिए उन्हें यूपी का बप्पी लाहिड़ी भी कहते हैं, वह चार सोने की चेन पहनते हैं. जिनका वजन एक साथ लगभग 250 ग्राम है. उनके पास एक शंख, मछली और भगवान हनुमान का लॉकेट है. सभी सोने से बने हैं. इसके अलावा उनके पास एक जोड़ी गोल्डन इयर रिंग्स, रिवॉल्वर के लिए एक गोल्डन कवर और तीन गोल्ड बेल्ट, चांदी के जूते हैं.

