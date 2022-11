सागर। स्वच्छ सर्वेक्षण-2023 के सिटीजन वॉइस घटक अंतर्गत स्थानीय तकनीकी नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य स्तरीय 'Clean Technology Challenge' प्रतियोगिता का आयोजन नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय द्वारा किया गया है. प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य शहर, प्रदेश व देश को पूरी तरह waste free बनाने के लिए सीमित लागत के व्यवसायिक मॉडलों को उपलब्ध कराना है. उद्देश्य की प्राप्ति के लिए नागरिकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने सामाजिक समावेशन, जीरो डंप, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट एवं प्रारदर्शिता सहित कुल 4 विषय थीमों पर नागरिकों और संस्थाओं से इन्नोवेटिव आइडियाज मांगे गए हैं. (waste free city)

चार थीम पर देना होगा आइडियाः गौरतलब है कि स्वच्छ भारत मिशन शहरी (SBM-U 2.0) का दूसरा चरण भारतीय शहरों को कचरा मुक्त बनाने और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उपयोग करके अपशिष्ट प्रबंधन के लक्ष्य को प्राप्त करने का एक सार्थक प्रयास है. स्थानीय तकनीक को प्रोत्साहन, नवाचार और सामाजिक उद्यमियों को प्रोत्साहन के माध्यम से अपने शहर को कचरा मुक्त बनाने का लक्ष्य हासिल करने के उद्देश्य से ये चैलेंज शुरू किया गया है. इससे सीमित लागत के business model उपलब्ध हो सकेंगे. चैलेंज में चार प्रमुख थीम रखी गई हैं. (challenge ideas sought on four themes)

1-सामाजिक समावेशन के तहत कचरा प्रबंधन की ऐसी तकनीक, विधियाँ या प्रयोग, जिनसे कचरा प्रबंधन में शामिल लोगों के जीवन स्तर में बदलाव आ सके.

2- जीरो डंप थीम के तहत ऐसी तकनीक जिससे कचरा कम उत्सर्जित हो. रिसाइकल किया जा सके या ऐसी प्रक्रिया जिससे कचरे को आर्थिक और रोजगार मूलक साधन में तब्दील करते हुए जीरो वेस्ट अथवा जीरो डंप का लक्ष्य हासिल किया जा सके.

3-प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट को प्रभावी बनाने की ऐसी विधियां. जिनसे लागत और डंप साइट पर जाने वाले वेस्ट को खत्म किया जा सके.

4-पारदर्शिता को भी एक थीम के रूप में शामिल किया गया है. इसके तहत नगरीय निकायों में कचरा प्रबंधन के लिए ऐसी तकनीकी का प्रावधान एवं प्रक्रियाएं. जिसमें कचरा प्रबंधन, स्वच्छता सुविधाओं का रखरखाव, संचालन और जीवीपी प्रबंधन आदि की सहजता से मॉनिटरिंग की जा सके. (challenge ideas sought on four themes)

सिटी और स्टेट अवार्ड जीतने अवसर मिलेगाः इन चारों थीम में से किसी के संबंध में आपके पास कोई समाधान या यूनिक आइडिया है, तो चैलेंज में भाग ले सकते हैं. यदि आप का आइडिया चयनित होता है, तो आप successful businessman बन सकते हैं. आप इस संबंध में नवाचार करना चाहते हैं. Unique startup idea दे सकते हैं या कोई अन्य समाधान खोज सकते हैं. अपने आइडिया को 30 नवंबर 2022 के पहले पंजीकृत कराना होगा. ये आइडिया विद्यार्थी, रिसर्च स्कॉलर, एनजीओ, अन्य संगठन, विश्वविद्यालय, स्टार्टअप या कोई भी नागरिक दे सकता है. यदि आइडिया का चयन किया जाता है. तो उसे सफल उद्यम में तब्दील करने के लिए इन्क्यूबेशन सपोर्ट दिया जाएगा. इसके अलावा सिटी और स्टेट अवार्ड जीतने का अवसर भी मिलेगा और नेशनल स्टार्टअप चैलेंज में शामिल होने का अवसर भी मिलेगा. (will be a chance to win city and state awards)

30 नवंबर तक दे सकते हैं आइडियाः कचरा मुक्त शहर के लक्ष्यों को प्राप्त कर अपने शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण में अग्रणी बनाने के लिए नागरिक, विभिन्न संगठन, शैक्षणिक संस्थाएं, निजी क्षेत्र की संस्थाएं, व्यवसायिक संगठन, छात्र-छात्राएं, एनजीओ, उद्यमियों एवं स्टार्टअप्स सहित अन्य नागरिक व्यक्तिगत रूप से स्वच्छ टेक्नोलॉजी चैलेंज में ठोस और तरल अपशिष्ठ प्रबंधन के बहुमूल्य आइडिया एवं सुझाव दे सकते हैं. प्रतियोगिता में ऑनलाइन/ऑफलाइन आइडिया आमंत्रित किए गए है. नवाचारी आइडिया एवं सुझाव को ऑनलाइन देने के लिए आपको लिंक https://forms.gle/J3hLfo4X1izuEetMA पर क्लिक या क्यूआर कोड स्कैन के माध्यम से एवं ऑफलाइन देने हेतु सागर स्मार्ट सिटी कार्यालय में फार्म भरकर अपना-अपना रजिस्ट्रेशन कर अपनी जानकारी सहित प्रविष्टियां 30 नवंबर 2022 तक जमा करनी होंगी. (Ideas can be given by 30 November)