सागर। प्रदेश के परिवहन एवं राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत अपने अलग अंदाज के लिए जाने जाते हैं. दीपावली के मौके पर तो अलग ही अंदाज में नजर आ रहे हैं. कभी गोवर्धन पूजा के दिन बुंदेली संस्कृति के रंग नाचते हुए नजर आते हैं. वहीं आज तो उनका अलग ही अंदाज सागर वासियों को देखने मिला. जब वह अपने दोस्तों के साथ बिना किसी सुरक्षा व्यवस्था के खुली जीप में सवार होकर घूमते हुए नजर आए. इतना ही नहीं उन्होंने अपने परिचितों के घर पहुंच कर दीपावली की शुभकामनाएं दी और सागर के हृदय स्थल तीन बत्ती से जुड़ी पुरानी यादें ताजा की.

छात्र जीवन की खुली जीप से निकले घूमने: राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत छात्र जीवन में जिस जीप से डॉ हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने जाते थे. दीपावली के अवसर पर कई सालों बाद गुरुवार को फिर उसी जीप को खुद ड्राईव कर अपने पुराने मित्रों से मिलने तीन बत्ती पहुंचे. जहां मित्रों के साथ उन्होंने छात्र जीवन की पुरानी यादें ताजा करते हुए चाय का आनंद लिया. छात्र जीवन की यादों में दीपावली के अवसर पर साथ में चलाए गए पटाखों की चर्चा पर खूब ठहाके लगाते हुए मित्रों ने अपने-अपने अनुभव साझा किए. पुरानी यादों को ताजा करने मंत्री गोविंद सिंह राजपूत आम व्यक्ति की तरह बिना किसी सुरक्षा व्यवस्था और बिना फॉलो वाहन के शहर में दोस्तों के साथ भ्रमण पर निकले थे.

शहर के हृदय स्थल पर पहुंचकर लोगों से मुलाकात: मंत्री ने अपने दोस्तों के साथ जमकर हंसी ठिठोली की और सागर के विकास में छात्र जीवन से लेकर अब तक किए संघर्ष को याद किया. उन्होंने बताया कि 30 साल पहले जिस जीप से वह घूमा करते थे, वही जीप में आज घूम रहे हैं. तब सागर काफी छोटा शहर होता था, लेकिन आज सागर तेजी से बदल रहा है. सागर का तेजी से विकास हो रहा है. केंद्रीय विश्वविद्यालय खुल चुका है और मेडिकल कॉलेज है. सागर की शान कही जाने वाली लाखा बंजारा झील का जीर्णोद्धार किया जा रहा है. जो इतनी सुंदर बनने वाली है, जिसे देखने के लिए दूर-दूर से लोग आएंगे.