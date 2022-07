सागर। संत देव प्रभाकर शास्त्री दद्दा जी ने अपने जीवन काल में 131 महायज्ञ का आयोजन कराया. दद्दा जी के महायोग में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया जाता था और महा रुद्राभिषेक यज्ञ का आयोजन किया जाता था. देशभर से दद्दा जी के धर्मावलंबी उनके महायज्ञ में पहुंचते थे. दद्दा जी गृहस्थ संत होने के साथ-साथ अपनी ओजपूर्ण वाणी से कथा और प्रवचन भी करते थे. बुंदेलखंड ही नहीं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में दद्दाजी के हजारों अनुयाई हैं.

गुरु पूर्णिमा पर देव प्रभाकर शास्त्री विशेष पूजा

फिल्मी सितारों और राजनेता दद्दा जी के अनुयायी : कूड़ा वाले दद्दा जी के नाम से मशहूर संत देव प्रभाकर शास्त्री बुंदेलखंड में काफी प्रसिद्ध थे. उनके अनुयायियों में फिल्म अभिनेता और कई राजनेता शामिल हैं. फिल्म अभिनेता आशुतोष राणा, राजपाल यादव जैसे कलाकारों की लंबी फेहरिस्त है. इसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह, पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव सहित कई राजनेता भी उनके अनुयायी हैं.

दद्दा जी ने हमें बड़ों का सम्मान करना सिखाया : दद्दा जी के परम शिष्य सुरेंद्र सुहाने ने बताया कि दद्दा जी ने हमें गुरुओं का और बड़ों का सम्मान करना सिखाया. उन्होंने अपने जीवन काल में 131 महायज्ञ कराए. जिसमें मुझे 130 यज्ञों में शामिल होने का अवसर मिला. सागर शहर में ही दद्दा जी ने चार महायज्ञ का आयोजन कराया. दद्दा जी के महापरिनिर्वाण के बाद उनके परम शिष्य स्वर्गीय वीरेंद्र गौर में दद्दा जी और गुरु माता के मंदिर की स्थापना का विचार रखा था, जो हम सभी भक्तों ने मिलकर पूरा किया. आज वीरेंद्र गौर हमारे बीच नहीं हैं. लेकिन उन्होंने दद्दा जी और माता जी के मंदिर का पूरा निर्माण कराकर प्राण प्रतिष्ठा कराई थी. (Worship of Dev Prabhakar Shastri) (56 bhog to Dev Prabhakar Shastri Dadda ji) (Special worship on Guru Purnima in Sagar)