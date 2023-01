गृहमंत्री सही या एफआईआर

सागर। जिले के गौरझामर थाने में 10 जनवरी को भाजपा नेता के भाई द्वारा एएसआई को अगवा कर मारपीट करने का मामला सामने आया था. जिसमें गौरझामर पुलिस ने अपहरण, मारपीट, सरकारी काम में बाधा पहुंचाने और एससी एसटी एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज किया था. इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है. (sagar bjp news fir police narottam mishra)

गृहमंत्री ने पुलिस को झूठा करार दियाः इस मामले में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक तरह से गौरझामर पुलिस को ही झूठा करार दिया है. उन्होंने भाजपा नेता और भाजपा का बचाव करते हुए कहा है कि अपरहण जैसी कोई घटना नहीं हुई है. आरोपी शराब के नशे में था और वाद-विवाद में यह सब हुआ है. थाने से गाड़ी आगे चली गई थी. साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि उस भाजपा के नेता के पास कोई पद नहीं है. गृहमंत्री के बयान के बाद गौरझामर पुलिस में दर्ज एफआईआर पर सवाल खड़े हो रहे हैं. सबसे बड़ा सवाल ये है कि पुलिस झूठी है या फिर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा झूठे हैं. (Home minister called police a liar)

जाने क्या है मामलाः गौरझामर थाना मिली जानकारी के अनुसार 10 जनवरी की रात करीब 8 बजे हल्लू उर्फ चंद्रहास सिंह दांगी,जो कि भाजपा नेता राजकुमार सिंह बरकोटी का भाई है वह गौरझामर थाने में अपनी गाड़ी एमपी-15-सीबी-1044 लेकर आया था. थाने से जाने के बाद वह थाना इलाके में अपनी गाड़ी में लगा पुलिस सायरन बजाते हुए घूम रहा था. इसकी जानकारी पुलिस को मिली, तो पुलिस टीम मौके पर पहुंची और गाड़ी को रोककर चंद्रहास सिंह से थाने चलने के लिए बोला. उसने ASI राम लाल अहिरवार को जबरन अपनी गाड़ी में बिठा लिया और भाग गया. (Police sent brother of bjp leader to jail)

एएसआई को मारपीट के गाड़ी से उतारा दिया थाः घटना की सूचना पुलिस को मिली, तो पुलिस की टीम ने तत्काल उसका पीछा करना शुरू किया और आरोपी के गांव बरकोटी एएसआई को ले जाने की सूचना मिली. पुलिस की पीछा करने की सूचना मिलते ही आरोपी ने एएसआई के साथ मारपीट कर उसे गाड़ी से उतार दिया. पुलिस की टीम पीड़ित एएसआई को अपने साथ थाने लेकर आई और मेडिकल कराया गया. इस मामले में गौरझामर थाने में आरोपी के खिलाफ अपहरण, मारपीट, सरकारी काम में बाधा और एससी एसटी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है. (Asi was thrown out of car after being assaulted)