सागर। नई दिल्ली में बुधवार को सांसद राजबहादुर सिंह ने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात कर संसदीय क्षेत्र सागर के डॉ. हरिसिंह गौर केंद्रीय विद्यालय, सागर से अध्ययन कर चुके बीएससी बीएड/बीए बीएड 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स के छात्रों को केवीएस शिक्षक भर्ती में शामिल करने की मांग रखी है. (Sagar mp raj bahadur singh demand to dharmendra pradhan)

केंद्रीय मंत्री के समक्ष रखी ये मांगः सांसद राजबहादुर सिंह ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को अवगत कराया कि मेरे संसदीय क्षेत्र के हजारों छात्रों द्वारा एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त बीएससी बीएड/बीए बीएड 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स एनसीटीई, एआईसीटीई, A-Grade by UGC-NAAC प्रमाणित डॉ. हरिसिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय, सागर से किया गया है. केंद्रीय विद्यालय संगठन की अधिसूचना क्र. 15/2022 केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती के लिए जारी किया गया है. जिसमें TGT और PGT शिक्षकों के लिए जो आवश्यक योग्यता रखी गई है. उसमें बीएससी बीएड/बीए बीएड 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स, जो रीजनल इंस्टिट्यूट ऑफ एजुकेशन (RIE) द्वारा संचालित है, केवल उसे ही मान्यता दी गई है. एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य विश्वविद्यालय या कॉलेज के कोर्स को मान्यता नहीं दी है. (This demand was placed before union minister)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कोर्स को प्राथमिकताः NEP 2020 में बीएससी बीएड/ बीए बीएड 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स को प्राथमिकता के रूप में रखा गया है. केवीएस शिक्षक भर्ती नोटिफिकेशन RIE तथा अन्य कालेजों के छात्रों की बीच में भेदभाव की स्थिति उत्पन्न की जा रही है. जबकि दोनों जगह कोर्स एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त है. नवोदय विद्यालय समिति द्वारा शिक्षक भर्ती 2022-23 निकाली गई थी. उसमें भी बीएससी बीएड/ बीए बीएड 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स (सभी संस्थानों द्वारा) मान्य किया गया था. AEES द्वारा शिक्षक भर्ती में इसको शामिल किया गया है. परंतु केवीएस शिक्षक भर्ती में इसको शामिल नहीं किया जा रहा है. जबकि दोनों केंद्र शासन द्वारा संचालित स्कूल है. (Course priority in national education policy)

मंत्री ने दिए त्वरित कार्यवाही के निर्देशः सांसद राजबहादुर सिंह ने संसदीय क्षेत्र सागर के हजारों विद्यार्थियों के भविष्य को दृष्टिगत रखते हुये नोटिफिकेशन में सुधार कराए जाने का अनुरोध किया है. केंद्रीय मंत्री प्रधान द्वारा इस संबंध में त्वरित कार्यवाही के निर्देश जारी किये गये है. गौरतलब है कि 16 दिसंबर को सागर विश्वविद्यालय से बीएससी बीएड/बीए बीएड 4 वर्षीय इंट्रीग्रेटेड कोर्स के सैकड़ों छात्रों द्वारा केवीएस शिक्षक भर्ती में उन्हें शामिल कराए जाने की सांसद राजबहादुर सिंह से मांग रखी थी. (Minister gave instructions for quick action)