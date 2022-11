सागर। स्कूल से घर लौटते समय एक छात्रा के साथ ड्राइवर द्वारा छेड़खानी करने का मामला सामने आया है. इस घटना में गंभीर बात ये है कि ड्राइवर की हरकत से लड़की इतनी ज्यादा सहम गई कि करीब 10 दिनों तक उसने अपने माता-पिता को घटना के बारे में नहीं बताया. लड़की को डरा सहमा देखकर जब उसके माता-पिता ने जोर देकर पूछा, तो लड़की ने ड्राइवर की हरकत के बारे में माता-पिता को बताया. उसके बाद लड़की के परिजनों ने थाने में आरोपी ड्राइवर के खिलाफ FIR दर्ज कराई है. ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है. (School bus driver molested minor)

स्कूल बस में अकेला पाकर ड्राइवर ने की हरकतः शहर के उपनगरीय इलाके मकरोनिया में अभ्योदय स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा ने अपने परिजनों के साथ मकरोनिया थाना पहुंचकर स्कूल बस ड्राइवर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है. पीड़ित छात्रा ने बताया कि 12 नवंबर को जब वह स्कूल बस से घर आ रही थी. तो सभी बच्चे उतर गए और वह स्कूल बस में अकेली बची थी. इसी दौरान बस के ड्राइवर आमिर खान ने मौका पाकर नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ की. ड्राइवर की हरकत से छात्रा डर गई और अपने घर वालों को कुछ नहीं बताया. घर पर अक्सर गुमसुम रहने पर जब घर के लोगों ने पूछताछ की तो छात्रा ने अपने मां-बाप को आपबीती सुनाई. जिसके बाद 21 नवंबर को पीड़ित छात्रा भाई के साथ मकरोनिया थाने पहुंची और FIR दर्ज कराई. मकरोनिया थाना प्रभारी एमके जगैत ने बताया कि स्कूली छात्रा की रिपोर्ट पर छेड़छाड़ और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है. केस दर्ज किए जाने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और जांच जारी है. (Driver acted after being alone in school bus) (Crime mews sagar minor molestation case)