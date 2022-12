शेयर बाजार में ज्यादा मुनाफे के नाम पर सवा 5 करोड़ की धोखाधड़ी

सागर। शेयर मार्केट में भारी मुनाफे के नाम पर लुभाकर सागर के एक व्यक्ति के साथ एक करोड़ 70 लाख की ठगी का खुलासा सागर पुलिस ने किया है. सागर पुलिस की टीम ने गुजरात के सूरत से तीन आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है. आरोपियों ने अलग-अलग बैंक खातों में 163 खाता धारकों के 5 करोड़ 25 लाख तीन हजार 532 रुपये जमा कराए गए है. इन खातों को पुलिस सील करने की कार्यवाही कर रही है. (Sagar fraud over 5 crore)

पैसे वापस मांगने पर हुआ धोखाधड़ी का शकः जानकारी के अनुसार 31 अक्टूबर 2022 को शहर के मोतीनगर थाना इलाके के राजीवनगर वार्ड के फरियादी वैभव कुमार गुप्ता को अज्ञात व्यक्ति ने कॉल करके शेयर मार्केट मेंं भारी मुनाफे के नाम पर खाता खुलवाने के लिए कहा. जिस के झांसे में आकर फरियादी ने 8 हजार रुपये से ग्लोबल इंटरप्राइजेज शेयर मार्केट कंपनी में पैसा लगाना शुरू किया. फरियादी को निवेश में फायदा दिखा, तो अपनी मां, पत्नि, बच्चे और भाई के खाते से कंपनी में शेयर के लिए करीब 1 करोड़ 70 लाख रूपये लगा दिये. फरियादी को पैसो की जरूरत पड़ने पर कंपनी में जमा रकम में से 40 लाख रुपये वापस मांगे. इस पर फ्रॉड करने वालों ने 10 लाख रुपये की मांग की और कहा कि जब वह यह पैसा जमा करेगा, तब ही 40 लाख रुपये मिलेंगे.फरियादी ने पैसा हासिल करने के काफी कोशिश की और जब पैसा वापिस नहीं मिला, तो शक हुआ कि वो सायबर धोखाधड़ी का शिकार हो गया है. (cheating in name of high profits in stock market)

पीड़ित ने 4 दिसंबर को कराई रिपोर्टः फरियादी ने 4 दिसंबर को मोतीनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई. प्रकरण की गंभीरता देखते हुए एसपी तरुण नायक के निर्देशन में सायबर सेल प्रभारी अनूप सिंह और मोतीनगर थाना प्रभारी मानस द्विवेदी के नेतृत्व में संयुक्त टीम गठित की गई. टीम ने साइबर तकनीक का सहारा लेकर बैंक और कंपनियों से जानकारी जुटाकर आरोपियों का पता लगाकर गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की. पुलिस टीम ने सूरत के तीन आरोपी सब्बीर (37), रियाज (28) और रईस (41) को गिरफ्तार किया है. दो अन्य आरोपी आवेश और सुनील फिलहाल फरार हैं और दुबई में हैं. (victim made the report on December 4)

हवाला के जरिए दुबई से पैसे वापस मंगाते थेः ये साइबर गिरोह काफी चालाकी से निवेश के नाम पर लुभाकर धोखाधड़ी से पैसे जमा कराते थे. पैसों को अलग-अलग बैंक खातों और फर्जी कंपनियों के माध्यम से दुबई ट्रांसफर कर देते थे. फिर बिटक्वाइन क्रिप्टोकरंसी के माध्यम से घूम फिरकर सूरत और गुजरात के अलग-अलग खातों और वॉलेट में वापिस आ जाते थे. इन पैसों को हवाला के माध्यम से हासिल करते थे. (Used to get money back from Dubai through hawala)

आरोपियों से बरामद सामग्री

आरोपियों से बरामद सामग्रीः अरोपियों से 21 सिम कार्ड, 28 एटीएम कार्ड, पासबुक 9, चेकबुक 17 व 5 चेक एवं 8 मोबाइल, 4 कंपनी के बैनर, 6 सील जब्त किये गये. आरोपियों के अलग-अलग बैंक खातों में 163 खाता धारकों के 5 करोड़ 25 लाख तीन हजार 532 रुपये जमा कराए गए है. सभी बैंक के खातों को सील करने की कार्यवाही की जा रही है. (3 accused arrested) (Bank account seized)