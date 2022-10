सागर। शहर के बीचो बीच तिलक गंज इलाके में आगजनी का मामला सामने आया है. दरअसल सुबह से तिलकगंज इलाके में धुआं उड़ता दिखाई दे रहा था, थोड़ी ही देर में धुएं ने विकराल रूप धारण कर लिया. आग की लपटों से पता चला की एमएस गार्डन के पास पाइप गोदाम में आग लगी है. घटना की सूचना पुलिस को दी गई. पुलिस ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी, तब जाकर आग पर काबू पाया गया. (sagar fire news) ( fire in pipe godown in sagar) (fire caused may be by diwali fireworks)

आसमान में दिखा धुएं का गुबार: दीपावली के दूसरे दिन तिलकगंज इलाके में आगजनी की भीषण घटना सुबह सामने आई है. दरअसल तिलकगंज इलाके में सुबह से ही धुआं उठता दिखाई दे रहा था. जिसे लोगों ने रात में हुई आतिशबाजी का धुआं समझा, लेकिन कुछ ही देर में धुएं ने विकराल रूप धारण कर लिया और आग की लपटें उठने लगी. आग की लपटें उठती देख जब आसपास के लोगों ने जाकर देखा, तो तिलक गंज इलाके के एमएस गार्डन के नजदीक पाइप गोदाम में आग लगी थी. लपटें लगातार बढ़ती जा रही थी. स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी. पुलिस ने तत्काल फायर ब्रिगेड के जरिए मौके पर पहुंचकर करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. आगजनी से पाइप गोदाम में भारी नुकसान हुआ. हालांकि रहवासी इलाके में ये घटना होने के बावजूद किसी तरह की जन हानि की जानकारी नहीं है. फिलहाल नुकसान का जायजा लिया जा रहा है.

दीपावली की आतिशबाजी से लगी आग: कोतवाली थाना प्रभारी मानस द्विवेदी ने बताया कि आगजनी की घटना पर काबू पा लिया गया है. संभावना जताई जा रही है कि दीपावली की आतिशबाजी के कारण आग लगी होगी और धीरे-धीरे विकराल रूप धारण कर लिया होगा. आगजनी से आसपास के रहवासी इलाके में कोई नुकसान नहीं हुआ है और किसी तरह की जनहानि की जानकारी नहीं है. (sagar fire news) ( fire in pipe godown in sagar) (fire caused may be by diwali fireworks)