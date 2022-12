सागर। डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय परिसर में तेंदुए की दहशत फैल गई है. विश्वविद्यालय परिसर में कुछ लोगों द्वारा तेंदुआ देखे जाने और उसके पंजे के निशान पाए जाने के बाद सुरक्षा के मद्देनजर विश्वविद्यालय के दोनों गेट अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिए गए हैं. वन विभाग की टीम तेंदुए की तलाश में जुटी हुई है. (Forest department teams engaged in search)

विश्वविद्यालय के सुरक्षा गार्डों ने देखा तेंदुआः दरअसल रविवार रात को विश्वविद्यालय के सुरक्षा विभाग के सुरक्षाकर्मियों ने एक तेंदुआ देखे जाने की सूचना विश्वविद्यालय प्रशासन को दर्ज कराई थी. विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा इसकी सूचना तत्काल वन विभाग को दी गई थी.वन विभाग ने तेंदुए की तलाश में 1-5 गार्ड को तैनात किया था. सोमवार को विश्वविद्यालय से लगे आर्मी एरिया में के पास तेंदुए के पंजों के निशान पाए गए हैं. (Security guards of university saw leopard) (leopard panic in sagar university)

वन विभाग ने तैनात की विशेष टीमः निशान मिलने के बाद वन विभाग ने तेंदुए की तलाश तेज कर दी है. बताया जा रहा है कि रविवार रात को सुरक्षाकर्मियों को तेंदुआ देखने के बाद विश्वविद्यालय के समस्त सुरक्षा गार्ड उसकी तलाश में लगे रहे, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ. इसकी सूचना सुबह वन विभाग को दी गई. वन विभाग द्वारा विशेष टीम तैनात करके तेंदुए की तलाश शुरू की गई. टीम को विश्वविद्यालय के वाटर बॉक्स के नजदीक आर्मी एरिया की तरफ तेंदुए के फुटप्रिंट मिले हैं. तेंदुए के फुटप्रिंट मिलने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर विश्वविद्यालय के दोनों के अनिश्चितकालीन के लिए बंद कर दिए गए हैं.

विश्वविद्यालय सुरक्षा विभाग ने उठाए एहितयाती कदमः सोमवार को तेंदुए के फुटप्रिंट पाए जाने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन के सुरक्षा विभाग ने विश्वविद्यालय घाट रोड के दोनों तरफ के गेट सोमवार शाम 6 बजे से अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिए हैं. विश्वविद्यालय प्रशासन ने कहा है कि गेट बंद होने की स्थिति में अगर कोई विश्वविद्यालय परिसर में प्रवेश करता है और उसके साथ कोई घटना घटती है, तो उसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा. (precautionary steps taken by university) (leopard panic in sagar university)

क्या कहना है वन विभाग काः दक्षिण वन मंडल के DFO नवीन गर्ग का कहना है कि विश्वविद्यालय के सुरक्षा विभाग द्वारा वाटर बॉक्स के पास एक तेंदुआ पाए जाने की सूचना मिली थी, जिसके फुटप्रिंट भी मिले हैं. हालांकि यह तेंदुआ है या और कोई जानवर यह कहना अभी कठिन है. मूवमेंट के हिसाब से लग रहा है कि जानवर आर्मी एरिया की तरफ बढ़ गया है. हमारी टीमें मुस्तैदी से तलाश में लगी हुई है. (what has forest department to say)