सागर। पिछले 21 सालों से अपने विधानसभा क्षेत्र रेहली में सामूहिक विवाह सम्मेलन करा रहे पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव ने 19 वें विवाह सम्मेलन के जरिए 800 बेटियों का कन्यादान किया. अब तक 18 विवाह सम्मेलनों में गोपाल भार्गव 19 हजार 7 सौ बेटियों का कन्यादान कर चुके हैं. सामूहिक विवाह सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए. उन्होंने कहा कि गढ़ाकोटा का कन्यादान कार्यक्रम सामाजिक समरसता का महाकुंभ है. गोपाल भार्गव जब 21 हजार बेटियों का कन्यादान करेंगे तो मैं उनका नागरिक अभिनंदन करूंगा. वहीं, मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा कि मैं जीवित रहूं या ना रहूं गढ़ाकोटा का ये कन्यादान महाकुंभ चलता रहेगा. कन्यादान कार्यक्रम के माध्यम से अलग ही सुखद अनुभूति होती है.

गोपाल भार्गव ने 800 बेटियों का किया कन्यादान

मंत्री प्रहलाद पटेल बोले- गोपाल भार्गव का नागरिक अभिनंदन करूंगा: गढ़ाकोटा में मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह के कार्यक्रम में केंद्रीय खाद्य एवं प्रसंस्करण राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि आज गढ़ाकोटा मैं नया इतिहास रचा जा रहा है. गोपाल भार्गव और उनके पुत्र अभिषेक भार्गव की टीम द्वारा जो कार्य किया गया है, वह अद्भुत एवं सराहनीय है. राजनीतिक जीवन तो चलता रहता है, लेकिन आज जो सामाजिक समरसता इस पंडाल में दिखाई दे रही है, वह एक नया इतिहास रचने को आतुर है. प्रहलाद पटेल ने कहा कि हम लोगों ने अपना जीवन अभाव में प्रारंभ किया था, किंतु आज मैं कामना करता हूं कि सभी नवदंपती अपना जीवन पूरे सम्मान और आराम के साथ प्रारंभ करें.

मैं रहूं या ना रहूं कन्यादान महाकुंभ चलता रहेगा : मंत्री गोपाल भार्गव : लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा कि मैं जीवित रहूं या ना रहूं, गढ़ाकोटा का यह कन्यादान महाकुंभ चलता रहेगा. इस कार्यक्रम से मुझे सुखद अनुभूति होती है. मैंने अपने इकलौते पुत्र और डॉक्टर बेटी का विवाह भी इसी कार्यक्रम के जरिए किया था. उन्होंने कहा कि सभी समाजों के आपसी प्रेम और समरसता से ही भारत महान राष्ट्र बना है. विवाह महाकुंभ से करोड़ों रुपयों का अपव्यय होने से बचता है. वहीं सभी समाज के बेटे-बेटियों की शादी बगैर खर्च के होती है. शासन द्वारा उच्च गुणवत्ता की गृहस्थी का सामान भी प्रदान किया जाता है. पहले गरीब व्यक्ति के यहां कन्या जन्म लेती थी तो वह चिंतित हो जाता था कि कैसे विवाह करेगा. अपनी जमीन बेचकर बेटी की शादी करने के लिए कर्ज दार बन जाता था, किंतु आज बिना कर्ज के खुशी के साथ अपनी बेटी को विदा करता है. ये विवाह योजना मितव्ययता एवं सामाजिक समरसता का बड़ा उदाहरण है.

अभिषेक भार्गव ने संभाली महाकुंभ की जिम्मेदारी : कन्यादान महाकुंभ की जिम्मेदारी मंत्री गोपाल भार्गव के बेटे अभिषेक भार्गव ने संभाली और इस आयोजन को यादगार बना दिया. महाकुंभ में करीब 1 हजार से अधिक विवाह कराने की व्यवस्था कराई गई. गढ़ाकोटा के स्टेडियम सहित अन्य स्थानों पर बड़े-बड़े पांच पंडाल लगाए गए. वर-वधु के परिजनों को रोकने की अलग से व्यवस्था की गई. शादी समारोह में शामिल होने वाले लोगों को गर्मी के मौसम में ठंडी छांछ,आइसक्रीम,आम का पना, मैंगो जूस और ठंडे पानी की व्यवस्था पंडाल में ही कराई गई. भोजन शाला में 56 प्रकार के भोजन तैयार करके विवाह सम्मेलन में शामिल लोगों को खाना परोसा। गया वर वधु को विशेष वाहन में बैठाकर पूरे नगर मैं शादी बारात निकाली गई. इस कन्यादान विवाह महाकुंभ में मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह एवं निकाय योजना का भी को लाभ दिया गया. कार्यक्रम में 787 विवाह और 19 जोड़ों का निकाह संपन्न हुआ.