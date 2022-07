सागर। टीकमगढ़ पुलिस ने शुक्रवार को पूर्व मंत्री यादवेन्द्र सिंह बुंदेला और उनके पुत्र और भतीजे सहित आठ लोगों पर 307 के तहत मामला दर्ज कर लिया है. विवाद के बाद पूरे शहर में पुलिस तैनात कर दी गई है. वहीं विधायक राकेश गिरी ने कहा है कि यादवेंद्र सिंह मेरी हत्या कराना चाहते हैं. पूर्व मंत्री यादवेंद्र सिंह पर धारा 307 के तहत मामला दर्ज किए जाने के बाद उनके घर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात है. हालांकि अभी तक किसी की गिरफ्तारी की सूचना नहीं है.

टीमकगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के दौरान विवाद

टीकमगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के दौरान मतदान को लेकर बूथ क्रमांक एक पुरानी टेहरी में टीकमगढ़ विधायक राकेश गिरी के छोटे भाई और पूर्व मंत्री के लड़कों के बीच जमकर विवाद हुआ था. टीकमगढ़ विधायक राकेश गिरी का कहना है कि वार्ड क्रमांक एक में उनकी बहू चुनाव लड़ रही है. जहां पर उनका छोटा भाई यश राज गिरी (गोलू) एजेंट है. वहां पर यादवेन्द्र सिंह के पुत्र शाश्वत सिंह और अंश सिंह ने अपने साथियों के साथ आकर बूथ कैप्चरिंग करने का प्रयास किया. जब उनके भाई ने रोका तो उनके साथ मारपीट की गई, जिसमें गोलू को काफी चोटें आई हैं.एएसपी एडिशनल एसपी सीताराम सत्या ने बताया कि पूर्व मंत्री यादवेन्द्र सिंह बुंदेला और उनके पुत्र शाश्वत सिंह, अंकुर सिंह और उनके भतीजे सहित आठ लोगों पर जानलेवा हमला करने के आरोप में धारा 307, 326, 323, 324 ,147,148,188, के तहत मामला दर्ज किया गया, जिसमें 20 लोगों पर अज्ञात में मामला दर्ज किया गया है.टीकमगढ़ विधायक राकेश गिरी का कहना है कि मैं किसी भी कीमत पर नहीं झुकूंगा. मुझे जनता ने विधायक बनाया, लेकिन मेरे भाई गोलू के साथ मतदान केंद्र के अंदर मारपीट की गई और फिर जब मैं पहुंचा तो यादवेन्द्र सिंह ने मेरे ऊपर हमला कर दिया. विधायक राकेश गिरी ने कहा कि यादवेन्द्र सिंह मेरी हत्या करवाना चाहते हैं, लेकिन मैं इनका आतंक नहीं चलने दूंगा. Dispute On Voting: टीकमगढ़ में मतदान के दौरान भिड़े BJP विधायक और पूर्व कांग्रेसी मंत्री, हंगामे के बाद, कांग्रेस नेता के घर पुलिस तैनात कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यादवेंद्र सिंह और उनके बेटे और समर्थकों पर मामला दर्ज किए जाने के बाद शहर का माहौल गरम है. जिला पुलिस अधीक्षक ने आरोपी कांग्रेसी नेता यादवेन्द्र सिंह के घर पुलिस का पहरा लगा दिया है. पुलिस उनके घर को चारों ओर से घेरे हुए है. मगर अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हो सकी. (FIR against Ex minister and family member) (Controversy during elections in Timakgarh)