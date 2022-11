सागर। जिले के बंडा विकासखंड के जालमपुर गांव के Primary school के दो बच्चों की कुएं में डूबने से मौत हो गई (drowning in well). बच्चे लंच के दौरान स्कूल के पास बने कुंए में नहाने उतर गए थे.बच्चों के डूबने की सूचना शिक्षकों को दी गई. जब तक बच्चों को कुंए से निकाला गया, दोनों दम तोड़ चुके थे. (Children went to bath died due to drowning in well)

नहाने गए दो बच्चों की कुएं में डूबने से मौत

लंच के दौरान कुएं में चले गए थे नहानेः जिले के बंडा विकासखंड की गुगरा खुर्द पुलिस चौकी के अंतर्गत जालमपुर गांव में दर्दनाक हादसा हो गया. यहां दो स्कूली बच्चों की कुएं में डूबने से मौत हो गई. जालमपुर गांव के शासकीय प्राथमिक स्कूल के बच्चे लंच के दौरान पास में बने कुएं के पास खेलने चले गए. इसके बाद वह नहाने के लिए कुएं में कूद गए. स्कूल के दूसरे बच्चों ने तत्काल शिक्षकों को सूचना दी. शिक्षकों ने तत्काल कुएं पर पहुंच कर डूबे बच्चों को निकालने के प्रयास किए और बच्चों के परिजन को सूचना दी. एक बच्चे को कुएं में से निकाला गया. कुएं की गहराई ज्यादा होने के कारण एक बच्चा निकालने में असफल रहे. कुएं का पानी खाली करने के बाद दूसरे बच्चे को कुएं से बाहर निकाला गया. दोनों बच्चों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बंडा लाया गया. जहां डॉक्टरों ने दोनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया. (Had gone to bathe in the well during lunch)

क्या कहना है पुलिस काः पुलिस चौकी गूगरा खुर्द प्रभारी ने बताया कि जालमपुर प्राथमिकशाला के दो बच्चे उम्र (8), और (13) कुएं में डूब गए थे. घटनास्थल पर पहुंचकर बच्चों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बंडा लाया गया था, लेकिन इलाज के पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी. जानकारी मिली है कि लंच के समय कुएं में नहाने उतर गए थे. संभावना है कि कुएं में डूबने से उनकी मौत हुई. पंचनामा कर पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों के लिए सौंप दिया गया.