सागर। जिले के केसली थाना क्षेत्र में सड़क दुर्घटना में बारातियों से भरा वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया. इसमें वाहन में सवार दूल्हे के पिता और एक रिश्तेदार की मौत हो गई. इस हादसे में करीब 15 बाराती घायल हो गए हैं. उन्हें इलाज के लिए देवरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है.

वाहन में 20 बाराती सवार थे : बारात एक मालवाहक में देवरी के झिरिया गांव से निमोन पड़वार जा रही थी, जो केसली थाना क्षेत्र के सेमरा झिरिया के बीच दुर्घटनाग्रस्त हो गई. केसली थाना से मिली जानकारी के अनुसार देवरी के झिरिया गांव के रामसिंह अहिरवार के बेटे मुकेश की शादी थी. मंगलवार को बारात झिरिया से निमोन पड़वार जा रही थी. बारात मालवाहक पिकअप वाहन से जा रही थी. इसमें दूल्हे के पिता रामसिंह अहिरवार सहित 20 लोग सवार थे. बारात का वाहन निमोन पड़वार जाते समय केसली थाना क्षेत्र के सेमरा-झिरिया के बीच दुर्घटनाग्रस्त हो गया.

राहगीरों ने घायलों को वाहन से निकाला : दरअसल, निमोन पड़वार जाते समय रास्ते में सेमरा के पास अचानक पिकअप अनियंत्रित हो गई. ड्राइवर जब तक वाहन को संभालता, वाहन सड़क किनारे बनी खंती में जा गिरा. इससे वाहन में सवार लोग फंस गए और चीखने- पुकारने लगे. वहां से गुजर रहे राहगीरों ने मौके पर पहुंचकर वाहन में फंसे घायलों को बाहर निकाला. हादसे में दूल्हे के पिता और एक रिश्तेदार की मौत हो गई है. करीब 15 बाराती घायल हो गए. सूचना पर केसली थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया. पूर्व मंत्री और विधायक हर्ष यादव अस्पताल पहुंचे और घायलों का हालचाल जाना. (Vehicle full of wedding processions overturned) ( Groom's father and relative killed in accident) (15 processions injured in accident)