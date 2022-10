रीवा। जिले के सेमरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत चचाई हाई स्कूल से चौका देने वाला मामला सामने आया है. जहां पर विद्यालय के प्रभारी प्राचार्य मुन्ना लाल कोल नशे की हालात में स्कूल पहुंचे और पूरी कक्षा खाली कराकर वहां पर रखे छात्रों तकिया की तरह लगाकर आराम करने लगे. पूरे घटना क्रम का स्थानीय लोगों ने वीडियो बनाया और पुलिस को सूचना दे दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने मास्टर साहब को नींद से जगाया तो सामने पुलिस को देखकर उनके उनके होश उड़ गए. प्राचार्य का वीडियो अब सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है. (rewa bag on his head awakening by police)

सोते हुए प्राचार्य का वीडियो वायरलः पूरे मामले को लेकर ग्रामीण जनों ने प्रभारी प्राचार्य को विद्यालय से हटाए जाने की मांग की है. बताया जा रहा है कि मास्टर साहब प्रतिदिन नशे में रहते हैं. ऐसे में बच्चों का भविष्य खतरे में है. जिसकी वजह से अब विद्यालय से उन्हें हटाने के लिए ग्रामीण जन आंदोलनरत हुए हैं. इसके लिए कुछ ग्रामीण और बच्चों के अभीवावकों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर नशेड़ी प्राचार्य के खिलाफ शिकायत की है.

बच्चों से खाली करवाई ली थी कक्षाः मध्य प्रदेश सरकार की स्कूल चलें हम तथा सर्व शिक्षा अभियान जैसी योजनाओं को इन जैसे प्राचार्य हवा में उड़ा रहे हैं. अब शासकीय विद्यालय में विद्यार्थियों की पढ़ाई की नहीं बल्कि मास्टरों की मनमानी भरी तस्वीरें सामने आ रही है. जिससे छोटे-छोटे बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है. मास्टर की मनमानी का एक ऐसा ही मामला सामने आया है.जिले के चचाई हाई स्कूल में विद्यार्थियों को शिक्षा का असली मतलब बताने की बजाय मास्टर साहब ने ही अशिक्षित व्यक्ति की भांति नशे में पहले बच्चों से पूरी कक्षा खाली कराई और फिर बच्चों के बस्ते का सिर के नीचे लगाकर सो गए. इतना ही नहीं हेड मास्टर साहब हर रोज शराब के नशे में धुत होकर ही वह बच्चों की पढ़ाई करवा रहे हैं. प्राचार्य की मनमानी से परेशान ग्रामीण जनों ने अब उन्हें हटाने की मांग करते हुए आंदोलन छेड़ दिया है. मास्टर साहब की करतूत का वीडियो अब सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है.

टाटपट्टी में सो रहे प्राचार्य को पुलिस ने जगायाः विद्यालय के प्रभारी प्राचार्य का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिसमें वह शराब के नशे में विद्यालय की टाटपट्टी पर लेटे हुए दिखाई दे रहे हैं. इसके बाद ग्रामीण जनों के द्वारा इसकी सूचना पुलिस को दी गई. विद्यालय के अंदर पहुंचकर पुलिस की टीम ने हेड मास्टर साहब को होश में लायी. ग्रामीणों का आरोप है कि प्राचार्य बच्चों को पढ़ाने की बजाए खुद गिरते पड़ते विद्यालय में कहीं भी सो जाते हैं.

जिला शिक्षा अधिकारी ने दिया जांच के बाद कार्यवाही का आश्वासनः मामले पर जिला शिक्षा अधिकारी का कहना है कि उनके संज्ञान में एक वीडियो आया है. वायरल वीडियो के संबंध में सिरमौर शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए गए है कि वह मौके पर पहुंचकर वास्तविकता का पता लगाए. अगर इस तरह की हरकत विद्यालय के अंदर एक प्राचार्य के द्वारा की गई है तो वह बहुत ही आपत्तिजनक है. जांच के उपरांत अगर रिपोर्ट सही पाई जाती है, तो तत्काल प्राचार्य के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी. वीडियो में जो भी दृश्य दिख रहा वह बहुत ही घिनौना कृत्य है जो की बर्दाश्त करने के लायक नहीं है.