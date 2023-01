एमपी में स्वास्थ्य सेवाओं में रीवा नंबर वन

रीवा। जिले के कुशाभाऊ ठाकरे जिला चिकित्सालय को भारत सरकार के द्वारा गुणवत्ता प्रमाण पत्र दिया गया है. रीवा का जिला अस्पताल मध्यपदेश का सर्वश्रेष्ठ हॉस्पिटल माना जा रहा है. जिसके बाद अस्पताल को 95फीसद अंकों के साथ गुणवत्ता प्रमाण पत्र दिया गया है. इसके अलावा नरसिंहपुर और दमोह जिले के अस्पतालों को भी इसमें शामिल किया गया है. (Narsinghpur got 2nd and dameh got 3rd place)

इस साल जिले को कई उपलब्धियां हासिल हुईंः जिले के लिए 2022 में कई उपलब्धियां हासिल हुईं. साल के अंतिम कार्य दिवस पर जिले को बड़ी उपलब्धि हासिल हुई. कुशाभाऊ ठाकरे जिला चिकित्सालय रीवा को 95 प्रतिशत अंकों के साथ गुणवत्ता प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ. यह प्रमाण पत्र भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के एनक्यूएएस प्रोग्राम के तहत प्राप्त हुआ है. (Rewa district achieved many achievements this year)

प्रदेश के 3 अस्पतालों को मिली उपलब्धिः रीवा के अलावा प्रदेश के केवल दो जिला अस्पतालों को ही गुणवत्ता प्रमाण पत्र मिला है। इसमें जिला अस्पताल नरसिंहपुर को 92 प्रतिशत अंकों के साथ तथा जिला अस्पताल दमोह को 90 प्रतिशत अंकों के साथ गुणवत्ता प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है. रीवा जिला अस्पताल केन्द्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानकों पर किए गए मूल्यांकन में प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ जिला अस्पताल बना है. इस तरह से रीवा जिले ने सफलता का नया शिखर चुना है. कलेक्टर ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिविल सर्जन जिला अस्पताल तथा अस्पताल में कार्यरत डॉक्टरों तथा चिकित्सा कर्मियों एवं अन्य सेवाएं देने वाले व्यक्तियों को इस उपलब्धि में सहयोग देने के लिए बधाई दी है. (3 hospitals in the state have achieved)

2 वर्षों का प्रयास हुआ सफल कलेक्टरः इस संबंध में कलेक्टर मनोज पुष्प ने बताया कि जिला चिकित्सालय रीवा में अधोसंरचना विकास तथा स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए पिछले दो वर्षों से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. विभागीय बजट के अतिरिक्त खनिज मद से भी जिला अस्पताल में कई महत्वपूर्ण कार्य कराए गए हैं. जिला अस्पताल में दी जा रही सेवाओं तथा सुविधाओं का भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की टीम द्वारा मूल्यांकन किया गया. (2 years of effort successful collector)

95 फीसद अंक का मिला प्रमाण पत्रः अस्पताल में आईसीयू बेडों की स्थिति, ब्लड बैंक के संचालन, पैथॉलाजी, दुर्घटना के बाद आपातकालीन सेवाएं देने तथा प्रसव की सुविधाओं का मूल्यांकन किया गया. जिला अस्पताल में एसएनसीयू, पोषण पुनर्वास केंद्र, ऑपरेशन थियेटर, फार्मेसी तथा रेडियोलॉजी सुविधाओं का भी मूल्यांकन किया गया. निर्धारित मानकों पर जिला चिकित्सालय को 95 प्रतिशत अंक प्राप्त हुए. इसके साथ जिला चिकित्सालय को प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ. (MP rewa number one in health services)