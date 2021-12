रीवा। रायपुर कर्चुलियान थाना क्षेत्र से दिल को दहला देने वाला मामला सामने आया है, जिसमें पति ने खेत में काम कर रही अपनी पत्नी के हाथ और पैर को धारदार हथियार (husband chopped hand and leg in rewa) से काट दिया. जिसके बाद घायल महिला को उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां पर गंभीर अवस्था में उसका इलाज किया जा रहा है. बताया जा रहा है कि पति और पत्नी के बीच लंबे समय से घरेलू विवाद (family dispute in rewa) चल रहा था, जिसके कारण आज आरोपी पति ने घटना को अंजाम दिया है.

पत्नी पर किया धारदार हथियार से हमला

बताया जा रहा है कि आरोपी पति रामकलेश कोरी अक्सर महिला लीला कोरी के साथ मारपीट करता था. जिसके कारण दोनों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था. आज खेत में काम करने गई पत्नी के साथ आरोपी पति का किसी बात को लेकर विवाद हो गया. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया की पास है रखे धारदार हथियार से आरोपी ने पत्नी पर हमला कर दिया. इससे महिला का एक पैर और हाथ कट गया.

घटना की जानकारी लगते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई. गंभीर रूप से घयाल महिला को रीवा के संजय गांधी अस्पताल लाया गया. जहां आइसीयू वार्ड में उसका इलाज किया जा रहा है. मामले पर आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार (rewa police arrested husband) कर लिया है. आरोपी से पूछताछ की जा रही है.