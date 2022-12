रीवा। सिनेमा जगत के मशहूर कलाकार सुदेश भोसले दो दिवसीय प्रवास पर रीवा पहुंचे. मिमिक्री कलाकार व महान गायक सुदेश भोसले निजी कार्यक्रम में शामिल होने सोमवार की शाम रीवा आए थे.पत्रकारवार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने अपनी लोकप्रियता को लेकर बताया की लोग उन्हें पहुत प्यार करते है और हिंदुस्तान के बाहर भी दुनिया में हर जगह लोग उन्हें खासा पसंद करते है. वहीं उन्होंने पुराने गानों के रिमेक को लेकर कहा कि आज की जनरेशन को जो पसंद है, वही गाने रिकार्ड किए जा रहे है. इस दौरान उन्होंने महान गायक किशोर कुमार, मो.रफी, लता मंगेशकर, आशा भोसले और महानायक अमिताभ बच्चन को भी याद किया और कई कलाकारों की मिमिक्री भी की. (Mimicry artist sudesh bhosle reached in rewa)

पीएम मोदी की मिमिक्री पर यह क्या बोल गए सुदेश भोसले

कई महान कलाकारों के साथ कर चुके है परफॉरमेंसः पहली बार रीवा आए गायक सुदेश भोसले ने बताया कि वह बहुत खुशकिस्मत है. लोग उन्हें बहुत प्यार करते है. हिंदुस्तान के अलावा पाकिस्तान हो फिर कोई अन्य देश दुनिया भर में उनके चाहने वालो की लंबी कतार है. जहां जहां भी हिंदी फिल्में देखी जाती है, वो सारी जनता उन्हें खासा पसंद करती है. सुदेश भोसले ने अपने कैरियर के बारे में बताया की उनका संगीत का सफर बहुत ही अच्छा रहा. किशोर कुमार को वह अपना गुरु मानते आए हैं. उनके साथ 1982 से 1987 तक उनके शो में उन्होंने काम किया. 1986 से लेकर अब तक वह आशा भोसले के साथ हर शो में एक साथ परफार्म करते है. साथ ही उन्होंने स्वर कोकिला स्व. लता मंगेशकर के साथ दुनिया भर में शो कर अपनी परफॉरमेंस दी है. सुदेश भोसले ने बताया, बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन की फिल्म में गाया हुआ पहला गाना बड़ा हिट हुआ और उसके बाद वह अपने साथ उन्हें, शो में लेकर जाने लगे. कई बार उन्होंने स्टेज में एक साथ अमिताभ बच्चन के साथ उनकी की आवाज में गाने भी गाए. (performed with many great artists)

हिट हुआ था अमिताभ बच्चन के लिए गाया हुआ पहला गानाः सुदेश भोसले ने कहा कि फिल्म इंडस्ट्रीज के दिग्गज कलाकारों से उन्हें भरपूर प्यार मिला है. फिल्म इंडस्ट्रीज में काम करते हुए उन्हे लगभग 40 साल हो चुके है. 1982 से उन्होंने स्टेज पर परफॉर्म करना शुरू किया था. उनके कैरियर का पहला गाना उन्होंने अमिताभ बच्चन के लिए उन्हीं की आवाज में "जुम्मा चुम्मा दे दे" गाया था. यह गाना सुपर हिट हुआ था. पुराने फिल्मी गानों के रिमेक को लेकर सुदेश भोसले ने कहा कि हम जब बड़े हो रहे थे, तब हर जगह सहगल साहब के गाने थे. फिर रफी साहब, लता मंगेशकर, आशा भोसले और किशोर कुमार के गाने सुने और हमे तो उनके ही गीत पसंद आएंगे. लेकिन आज के जमाने में पुराने गानों के रिमेक वर्जन को आज की जनरेशन पसंद करती है. (First song sung for amitabh bachchan was a hit) (what did he say on pm modi mimicry)

बॉलीवुड की कॉपी करता है हॉलीवुडः बॉलीवुड के घटते क्रेज और टॉलीवुड को खासा पसंद किए जाने के सवाल पर सुदेश भोसले ने कहा कि आज के समय में तो हॉलीवुड ने बॉलीवुड को कॉपी करना शुरू कर दिया है. हमें तो अभिमान होना चाहिए. क्या उनके यहां अमिताभ बच्चन, ऋतिक रोशन, और टाइगर श्राफ जैसे सितारे है. इसके अलावा सुदेश भोसले ने सिनेमा जगत के कई महान कलाकार अशोक कुमार, प्राण, मनोजकुमार और अमिताभ बच्चन की मिमिक्री भी की. (Hollywood copies bollywood)