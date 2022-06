रीवा। चोरी की वारदात को अंजाम देकर पुलिस की नाक में दम करने वाले 8 सदस्यीय चोर गैंग का पुलिस ने शनिवार को पर्दाफाश किया है. 8 सदस्यीय चोर गैंग ने जिले के कई थाना क्षेत्रो में चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया. चोरी की वारदातों के बाद पिछले कई दिनों से पुलिस को इस गैंग की तलाश थी. बीते दिनों मऊगंज के अतरिक्त पुलिस अधीक्षक विवेक कुमार लाल को मुखबिर द्वारा चोर गैंग के लौर थाना क्षेत्र में सक्रिय होने की जानकारी प्राप्त हुई थी.

पुलिस टीम का गठन किया : इसके बाद एसडीओपी त्योहार समरजीत सिंह व मनगवां एसडीओपी कृपा शंकर द्विवेदी के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया. शातिर गैंग के ठिकाने पर दबिश दी गई और 8 सदस्यीय चोर गैंग को पुलिस ने दबोच लिया. चोर गैंग ने पुलिस की पूछताछ में मनगवां, मऊगंज, लौर, नईगढ़ी, शाहपुर हनुमना, गढ और सुहागी थाना क्षेत्र में करीब 82 चोरी की वारदातें कबूल की हैं. इसके साथ ही पकड़े गए शातिर चोर गैंग के पास से पुलिस ने 400 ग्राम सोने व 24 किलो 900 ग्राम चांदी से बने जेवरात भी बरामद किए हैं, जिसकी कीमत तकरीबन 35 लाख रुपए बताई जा रही है.

शातिर गैंग में 7 अपराधी रीवा जिले : शातिर गैंग में शामिल 7 अपराधी रीवा जिले के ही निवासी हैं, जबकि एक आरोपी राहुल बैस पुरवा थाना झूसी जिला प्रयागराज उत्तर प्रदेश का है. पकड़े गए सभी बदमाशों से पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही है. इसमें चोरी की अन्य वारदातों के अलावा गिरोह में अन्य सदस्यों के शामिल होने का खुलासा होने की संभावना जताई जा रही है.

सूने घरों में करते थे सेंधमारी : पकड़े गए सभी बदमाश बड़े ही शातिराना अंदाज से लोगों के घरों को अपना निशाना बनाते थे. इनके द्वारा नकाबजनी कर लोगों के सुनसान घरों में देर रात सेंधमारी की जाती थी. बदमाशों द्वारा छत के रास्ते औए सब्बल के जरिए खिड़कियों को तोड़कर घरों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया जा रहा था.

पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने किया खुलासा : आठ सदस्यीय चोर गैंग का पर्दाफाश करते हुए पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने बताया कि 8 सदस्यीय चोर गैंग को पकड़ने में सफलता हासिल की है. इसके अलावा बदमाशों के पास से भारी मात्रा में सोने -चांदी के जेवरात भी बरामद हुए हैं. गैंग द्वारा नकबजनी कर लगातार सेंधमारी करते चोरी की घटना को अंजाम दिया जा रहा था. मुखबिर द्वारा सूचना मिलने के बाद 8 सदस्यीय चोर गिरोह को पकड़ने में पुलिस को सफलता प्राप्त हुई.

कई थाना क्षेत्रों में चोरी की वारदात : बदमाशों द्वारा कई थाना क्षेत्रों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था. जिसके बाद कई थानों की पुलिस को अलर्ट किया गया और दबिश देकर सभी बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया. पकड़े गए 6 बदमाशो में से 5 गढ़ थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और 1 सेमरिया थाना क्षेत्र का निवासी है, जबकि 1 युवक सुहागी थाना क्षेत्र का निवासी है.