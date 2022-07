OBC Reservation: नौकरियों में 27 फीसदी आरक्षण की कवायद, शैक्षणिक स्थिति पर भी तैयार हो रही है रिपोर्ट

मध्यप्रदेश राज्य पिछडा वर्ग कल्याण आयोग शैक्षणिक स्थिति पर एक ऐसी रिपोर्ट तैयार कर रहा है, जिससे ओबीसी वर्ग की आंतरिक स्थिती पता चल सके. माना जा रहा है कि इस रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार नौकरियों में 27 फीसदी आरक्षण देने की कोशिश करेगी.

Mp Panchayt Chunav 3rd Phase: तीसरे चरण में 39 जिलों में डाले जाएंगे वोट, सुबह 7 बजे से 3 बजे तक होगा मतदान

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण में शुक्रवार को वोट डाले जाएंगे. तीसरे चरण में 39 जिलों की 92 विकासखंडों की 6607 ग्राम पंचायत में वोटिंग होगी.

Kaali Poster Controversy: मप्र सरकार सख्त, डायरेक्टर लीना मणिमेकलई के लिए जारी किया सर्कुलर लुक आउट नोटिस

मप्र गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के निर्देशानुसार काली डॉक्यूमेंट्री की निदेशक लीना मणिमेकलई के लिए सर्कुलर लुक आउट नोटिस जारी किया गया है. आइए जानते हैं क्या है लुक आउट नोटिस-

MP High Court strict On Nursing Colleges: कहा- सख्त कार्रवाई करे सरकार, नहीं तो HC लेगा एक्शन, रिपोर्ट में सामने आया एक ही व्यक्ति कई कॉलेजों का प्राचार्य

453 नर्सिंग कॉलेज की मान्यता संबंधित डाटा का परिक्षण करने के बाद हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. इस मामले में याचिकाकर्ता की तरफ से हाईकोर्ट को बताया गया कि एक ही व्यक्ति सैकडों किलोमीटर दूर स्थित कई नर्सिंग कॉलेज का प्राचार्य है.

Kaali Poster Row: कालीचरण महाराज के बिगड़े बोल, हिंदुओं के लिए अपशब्दों का किया इस्तेमाल

काली डॉक्यूमेंट्री पोस्टर मामले में अब कालीचरण महाराज ने भी अपनी प्रतिक्रिया दर्ज कराई है, इसी के साथ उन्होंने डायरेक्टर लीना को हिदायत दी है साथ ही एफआईआर दर्ज करवाने की बात कही है. इसके अलावा कालीचरण महाराज ने हिंदूओं के लिए अपशब्द कहे हैं.

Kaali Poster Controversy: MP पुलिस ने ट्विटर को भेजा नोटिस- लिखा, 36 घंटे में विवादित पोस्ट हटाएं, कार्रवाई की रिपोर्ट भी दें

ट्विटर को यह लेटर मध्यप्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा के आदेश के बाद भेजा गया है. जिसमें पोस्ट किया जा रहा आपत्तिजनर कंटेंट 36 घंटे में हटाए जाने को कहा गया है.

Kaali Poster Row: कांग्रेस प्रवक्ता ने नरोत्तम मिश्रा पर किया पलटवार, बोले- BJP नेता इच्छाधारी नाग, बोलते हैं 100 मुंह से 100 तरीके के झूठ

कांग्रेस प्रवक्ता अजय जाट ने नरोत्तम मिश्रा पर पलटवार करते हुए भाजपा नेता को ही इच्छाधारी नाग बताया और कहा कि, बीजेपी के नेता शेष नाग की तरह हैं जो 100 मुंह से 100 तरीके के झूठ बोलते हैं.

Mahakal Bhasma Aarti : ऑनलाइन बुकिंग और पैसे जमा कराने के बाद भी नहीं मिल रही अनुमति, श्रद्धालु परेशान

उज्जैन में भस्म आरती की ऑनलाइन बुकिंग (Online Bhasma Aarti Booking) में भक्तों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. ऑनलाइन बुकिंग में पैसे तो कट रहे हैं, लेकिन अनुमति नहीं मिल पा रही है.

News Rewa : अजब गजब! आचार संहिता के दौरान कांट्रेक्टर ने ही कर दिया रेलवे फ्लाईओवर का लोकार्पण, बाद में नेताजी भी करेंगे

रीवा में आचार संहिता लगी होने के बाद भी रेलवे स्टेशन मोड़ के पास बने तीन लेन वाले रेलवे फ्लाईओवर का गुरुवार को लोकार्पण कर दिया गया. दरअसल, 34 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ लगभग 1100 मीटर लंबा फ्लाईओवर निर्धारित समय सीमा से तकरीबन डेढ़ वर्ष की देरी से तैयार हुआ है. फ्लाईओवर का लोकार्पण किसी ओर ने नहीं, बल्कि फ्लाईओवर को बनाने वाले विजय मिश्रा कांट्रेक्शन के एमडी विजय मिश्रा ने किया. इसको लेकर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं. (Contractor inaugurated railway flyover) (code of conduct inaugurated flyover) (Question on flyover in rewa)

Urban Body Election MP 2022 : CM शिवराज का कमलनाथ पर निशाना - रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गए

शहडोल जिले के धनपुरी में सीएम शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj) ने कमलनाथ ( Kamal Nath) पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि रस्सी जल गई, लेकिन अभी बल नहीं गया. इसके साथ ही सीएम शिवराज ने अपने सरकार के काम गिनाए. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासन में सड़कों पर चलने पर वाहन खराब हो जाते थे. शरीर का पुर्जा-पुर्जा हिल जाता था, लेकिन बीजेपी के शासन में सड़कें चकाचक हैं. (CM Shivraj target on Kamal Nath) (Rope burnt but force not go)