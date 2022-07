रतलाम। चुनाव में हारने के बाद जहां नेता विपक्ष पर लगाता है या फिर वोटरों पर नाराजगी जताता है वहीं, रतलाम में एक ऐसा प्रत्याशी भी है, जिसने चुनाव हारने के बाद आभार जुलूस निकाला. प्रत्याशी ने जुलूस में डीजे बजाकर जमकर नोट भी उड़ाए. नेताजी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

बीजेपी प्रत्याशी चुनाव हारने के बाद मनाया जश्न

महज 278 वोट से हारे चुनाव : पूरा वाकया रतलाम के वार्ड नंबर 47 का है. जहां भाजपा प्रत्याशी शाहिद हुसैन नगर निगम चुनाव में खड़े थे, लेकिन कांग्रेस के सीनियर नेता नासिर कुरैशी से चुनाव हार गए. वहीं बिना किसी लाग लपेट के हार स्वीकार करते हुए उन्होंने क्षेत्र में ना केवल आभार जुलूस निकाला बल्कि खुशी के मारे जमकर नोट भी उड़ाए. खुशी इस बात की थी कि उन्हें अच्छे खासे वोट मिले और उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी को कड़ी टक्कर दी. कांग्रेस प्रत्याशी से वह महज 278 वोटों से हारे. नासिर हुसैन को जहां 1916 वोट मिले हैं, जबकि शाहिद हुसैन को 1638 जनता ने दिए हैं. (BJP celebrates losing candidate election) (After losing procession with DJ) (In ratlam blown notes After losing)