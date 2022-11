रायसेन। लोकायुक्त पुलिस भोपाल ने एक कृषक की जमीन के सीमांकन की एवज में 48000 की रिश्वत मांगने और 20,000 की पहली किस्त लेते सैयद कौसर अली राजस्व निरीक्षक दीवानगंज को गिरफ्तार किया है.मालूम हो कि मध्यप्रदेश में लोकायुक्त टीम लगातार छापेमारी करके रिश्वतखोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर रही है. (lokayukta raid in raisen) (48 thousand were asked from farmer for demarcation)

लोकायुक्त से 21 नवंबर को गई थी शिकायतः प्राप्त जानकारी अनुसार आवेदक बृजेश चौकसे निवासी श्रीजी टावर अशोका गार्डन भोपाल द्वारा पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त भोपाल को दिनांक 21 नवंबर को लिखित शिकायत की गई थी. उसकी ग्राम सुआ खेड़ी थाना सांची जिला रायसेन में 24 एकड़ कृषि भूमि है. यह जमीन उसके, छोटे भाई और पिता के नाम से है. जिसके सीमांकन के लिए आवेदक जब दीवानगंज राजस्व मंडल के आरआई अली से मिला तो 24 एकड़ के प्रति एकड़ 2000 के हिसाब से 48,000 रुपए रिश्वत की मांग की गई.आवेदक की शिकायत का सत्यापन कराया गया जो सही पाई गई. आवेदक के आग्रह पर आरोपी राजस्व निरीक्षक आधी रकम लेने को राजी हो गया. दिनांक 24 नवंबर 2022 को जमीन का सीमांकन कराना तय हुआ. (Revenue inspector caught red handed) (complaint was made to Lokayukta on november 21)

ट्रैप दल में शामिल थे 10 सदस्यः गुरुवार को पुलिस अधीक्षक भोपाल लोकायुक्त के निर्देश में 10 सदस्यों का ट्रैप दल का गठन किया गया. देर शाम ग्राम सुआ खेड़ी में आवेदक की कृषि भूमि पर सीमांकन कार्य के बदले आवेदक से 20,000 रुपए रिश्वत लेते हुए राजस्व निरीक्षक सैयद कौसर अली राजस्व निरीक्षक मंडल सांची को रंगे हाथ पकड़ा गया. उनके पास से रिश्वत राशि बरामद की गई. यह कार्रवाई और पूछताछ देर रात्रि तक जारी रही. ट्रैप दल में निरीक्षक मनोज पटवार, निरीक्षक विकास पटेल सहित अन्य सदस्य शामिल थे. (Trap team consisted of 10 members)