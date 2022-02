रायसेन। शहर में रहने वाली एक चार साल की बच्ची सड़कों पर बहते गंदे पानी और गंदगी से परेशान है. उसका कहना है दो महीने से यहां पानी भरा हुआ है. हम साइकिल चलाते हैं तो गिर जाते हैं. कलेक्टर अंकल से कहकर हम यह ठीक करवाएंगे. उसे उम्मीद है कि कलेक्टर से अपनी समस्या जाहिर करने पर उसकी परेशानी दूर हो सकेगी. शहर में स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के तहत लाखों रुपए खर्च करते हुए चौक चौराहों पर स्वच्छता संदेशों को तो लिखा गया पर यहां की कई सड़कों और मोहल्लों में अभी भी गंदगी की भरमार देखी जा सकती है.

गंदगी को लेकर कलेक्टर से शिकायत करेगी चार साल की बच्ची

सड़कों से निकलना हुआ मुश्किल

रायसेन के विदिशा रोड के पास बनी कॉलोनी में रहने वाली 4 वर्षीय अनन्या ठाकुर रोज अपने पिता के साथ साइकिल से घूमने जाती है. पर पिछले 2 महीने से उसे साइकिल चलाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. उसके घर के पास एक छोटा सा पार्क है, वहां जाने के लिए उसे घर के पास की सड़क से गुजरना पड़ता है. सड़क पर पिछले 2 महीने से नालियों का गंदा पानी बह रहा है, आलम यह है कि सड़कें दलदल में तब्दील हो गई हैं. दुर्गंध के चलते लोगों का सांस लेना भी दुश्वार हो गया है. साथ ही जानलेवा बीमारी फैलाने वाले मच्छर भी इस गंदगी में पनप रहे हैं. ऐसे में मासूम अनन्या अपनी छोटी सी साइकिल पर बैठकर गंदगी से भरी सड़क को मुश्किल से पार करती है.

कलेक्टर को अच्छे से जानती है मासूम

अपनी तुतलानी जुबान से अनन्या ने कहा कि पिछले 2 महीने से आने जाने में परेशान हो रही है. इस समस्या को लेकर कलेक्टर अंकल अरविंद कुमार दुबे के पास जाउंगी. जब उससे पूछा गया कि क्या वह कलेक्टर को जानती है तो उसने कहा कि वह उन्हें अच्छे से जानती हैं. उनका घर पार्क के पास में ही है. अनन्या ने अपने हाथ से जिला कलेक्टर के निवास की ओर इशारा करते हुए भी बताया. कलेक्टर अरविंद कुमार दुबे से उम्मीद जताई कि वह जल्द ही नन्ही बच्ची की समस्या का निराकरण करेंगे.

स्वच्छता के नाम पर लाखों खर्च

स्वच्छता सर्वेक्षण के तहत शहर में लाखों रुपए खर्च करते हुए स्वच्छता संदेशों को तो लिखा गया हैं पर शहर की कई सड़कों और मुहल्लों में अभी भी गंदगी पसरी हुई है. विदिशा मार्ग पर सैकड़ों की संख्या में शासकीय भवनों के बीच बने हुए पार्क में गंदगी देखने को मिली. जब जिला कलेक्टर के निवास के पास इतनी गंदगी है तो अंदाजा लगाया जा सकता है बाकी शहर की का क्या हाल होगा. अब देखना होगा कि कलेक्टर इस मामले में क्या संज्ञान लेते हैं और मासूम बच्चों के लिए स्वच्छ वातावरण कैसे तैयार करते हैं.

