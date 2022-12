पन्ना/भोपाल। कांग्रेस के पूर्व मंत्री राजा पटेरिया ने 2 दिन पूर्व पवई में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की बैठक में मोदी की हत्या के संबंध में आपत्तिजनक टिप्पणी करने के बाद जैसे ही बवाल मचा आनन-फानन में मध्य प्रदेश शासन के गृह मंत्री और सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान सहित बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने विरोध जाहिर किया और साथ में FIR के निर्देश जारी किए थे. पन्ना पुलिस ने पवई थाने में एफआईआर दर्ज करके आज तड़के हटा स्थित निवास से राजा पटेरिया को गिरफ्तार कर लिया था. गिरफ्तारी के बाद उनको पवई के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य परीक्षण के लिए लाया गया है. इसके तत्पश्चात पवई के अपर सत्र न्यायालय में उन्हें पेश किया गया. (pateria appeared additional sessions court powai)

पूरी कांग्रेस मौन है-गृहमंत्रीः राजा पटेरिया के मामले में पूरी कांग्रेस पूरी तरह से मौन है. गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने इसपर पूरी कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया है. गृह मंत्री बोले, कांग्रेस अध्यक्ष मलिकार्जुन राहुल गांधी और सोनिया गांधी मौन है प्रियंका गांधी मौन है. कमलनाथ जी ने कंडीशनल खेद व्यक्त किया है. प्रधानमंत्री की हत्या से जुड़ा मामला है और जो स्पष्टीकरण राजा पटेरिया ने दिया वह आईमीन मतलब हारने से है. हिंदी के किसी शब्दकोश में हत्या का मतलब हारने से कहीं नहीं है. कांग्रेस नई शब्द प्रयोगकरती है. कमलनाथ जी अब ट्विटर पर चिड़ी मारी छोड़िए. कोई टिप्पणी ऐसी करते हैं पार्टी से तत्काल निकालने की कार्रवाई होती. लोग आपकी बात से सहमत भी होते. कमलनाथ जी इस मामले में आपका बयान ऐसा है कि आप अपराध की निंदा करते हैं, परंतु अपराधी को शरण देते है. (whole congress is silent home minister)

लक्ष्मण सिंह की कांग्रेस में कोई नहीं सुनताः लक्ष्मण सिंह ने इस मामले में राजा पटेरिया को गलत ठहराया है. इस पर मंत्री ने कहा लक्ष्मण जी बात तो सही कहते हैं. कांग्रेस में उनकी बात कोई मानता नहीं है. वहीं नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने राजा पटेरिया का समर्थन किया है और कहा है कि उनका मीन भी तो समझ आए हत्या के मीन का मतलब हारना नहीं होता और ऐसा नहीं कहा होगा. नेता प्रतिपक्ष को दिल्ली से निर्देश आया होगा ऐसा कहने के लिए. यह अब गांधीवादी कांग्रेस नहीं है. डॉ. नरोत्तम ने कहा कि यह इटालियन कांग्रेस जहां फांसीवादी प्रथा का चलन है. नेता प्रतिपक्ष अपराधी को संरक्षण दे रहे हैं, अपराधी को सपोर्ट कर रहे हैं. जिस पर नेता प्रतिपक्ष को विरोध करना चाहिए उसमें भी वो सपोर्ट कर रहे हैं यह भी निंदनीय है. (No one listens to laxman singh in congress)

उज्जैन में रुकवा दी है निबंध प्रतियोगिताः उज्जैन में एक निबंध प्रतियोगिता के जरिये धर्मांतरण कराने का मामला आया है. इस पर गृहमंत्री ने कहा कि मेरे संज्ञान में आया है, मुझे भी जानकारी मिली कि उज्जैन में पैगाम-ए-इंसानियत सोसाइटी के द्वारा यह प्रतियोगिता आयोजित की गई थी. जिसमें गैर मुस्लिमों को भाग लेने काे कहा गया था. मैं भी नहीं समझ पाया है कि प्रतियोगिता में कैसे होती है यह कौन सा तरीका है. मैंने तत्काल sp को बोलकर प्रतियोगिता रोकने के निर्देश दिए हैं. (pateria appeared additional sessions court powai)

शाहरुख खान पर बोले-अब जागृत हो रहा है समाजः शाहरुख खान के वैष्णो देवी दर्शन पर पूछने पर गृह मंत्री ने कहा कि समाज अब जागृत हो गया है. और यह अच्छी बात है सबको अपनी-अपनी आस्था के अनुसार पूजा अर्चना करने का अधिकार है. जिसकी आस्था जिसमें है वह उसकी पूजा करे. किसी की भावना को आहत ना करें. हुक्का लाउंज को लेकर कहा कि हुक्का लाउंज को लेकर अभी तक इस को परिभाषित नहीं किया गया था. गृह विभाग द्वारा इस को परिभाषित व प्रतिबंधित करने का प्रस्ताव किया गया है और इसमें सजा का प्रावधान किया जा रहा है. सजा का प्रस्ताव भी 1 साल से 3 साल और जुर्माना जो 50 हजार से 1लाख तक करने का प्रावधान किया गया है धारा 27 के तहत इसमें पुलिस कार्यवाही का भी प्रावधान किया जा रहा है. (Said on shahrukh khan society is awakening)