पन्ना। जिला चिकित्सालय पन्ना की स्वास्थ्य सेवाएं इन दिनों वेंटिलेटर पर है. लगातार घटनाएं सामने आने के बाद भी व्यवस्थाएं सुधरने के बजाय बद से बदतर होती जा रही हैं. आज फिर जिला अस्पताल पन्ना में चिकित्सकों और स्टाफ की लापरवाही के चलते मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है. जहां इलाज और एंबुलेंस के अभाव में एक मरीज ने दम तोड़ दिया.

एंबुलेंस और इलाज के अभाव में मरीज ने तोड़ा दम: दरअसल, राम सुजान कुशवाहा उम्र 60 वर्ष निवासी ग्राम बख्तरी को बुखार की वजह से परिजनों द्वारा पन्ना जिला अस्पतल में भर्ती कराया गया था. जहां डॉक्टरों द्वारा भर्ती करने के बाद उसे रीवा रेफर कर दिया गया, परिजनों के निवेदन पर कुछ देर बाद एंबुलेंस देने की बात कही गई. मरीज को तकलीफ बढ़ती गई, परिजन डॉक्टरों व नर्सिंग स्टाफ से इलाज की फरियाद करते रहे, पर किसी ने एक न सुनी. लिहाजा समय बीतता गया और मरीज की हालत बिगड़ती गई. कई घंटों तक इलाज और एंबुलेंस ना मिलने के चलते मरीज ने अस्पताल में ही दम तोड़ दिया.

अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप: वहीं घटना के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया और जिला अस्पताल परिसर के बाहर कई घंटों तक रोते-बिलखते रहे. मृतक के बेटे ओम प्रकाश कुशवाहा ने बताया कि उसके पिता की मौत के जिम्मेदार लापरवाह चिकित्सक हैं. करीब 5 घंटे तक ना इलाज किया गया और ना ही एंबुलेंस दी गई. जिससे मरीज की मौत हो गई. इसके जिम्मेदार अस्पताल प्रबंधन और चिकित्सक हैं. ऐसे मामले आए दिन देखने मिल रहे हैं, अनेकों शिकायतों के बाद भी जिला अस्पताल पन्ना की व्यवस्थाएं सुधारने के बजाय बद से बदतर स्थिति में पहुंचती जा रही है. जिसका खामियाजा मरीजों को अपनी जान गंवा कर भुगतना पड़ रहा है. इसके बाद भी जिम्मेदार मूकदर्शक बने हैं.