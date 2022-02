पन्ना। प्रदेश के पन्ना में चल रहे उथली हीरा खदानों से प्राप्त हीरों की नीलामी का आज दूसरा दिन था. शुक्रवार को भी हीरों की ताबड़तोड़ नीलामी हुई. आज नीलामी में रखे गए हीरों में सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र रहा 26.11 कैरेट का बड़ा हीरा, जो कुछ दिनों पहले ही पन्ना के एक मध्यमवर्गीय कारोबारी को मिला था. 26.11 कैरेट का बड़ा हीरा एक करोड़ 62 लाख 40 हजार 420 रुपये में बेचा गया है. कलेक्टर संजय कुमार मिश्रा की मौजूदगी में लगाई गई बोली में व्यापारी बृजेश जड़िया ने यह हीरा खरीदा.

पन्ना में हीरों की नीलामी का दूसरा दिन

इतना पैसा जाता है हीरा मालिक को

कुछ दिन पहले ही पन्ना शहर निवासी सुशील शुक्ला को यह नायाब हीरा मिला था. पन्ना कलेक्ट्रेट में इन दिनों हीरों की नीलामी चल रही है और इस ऑक्शन में जहां मुंबई में रहकर हीरों का व्यापार करने वाले पन्ना निवासी बृजेश जड़िया हीरा खरीद कर खुश हैं, तो वहीं हीरा मालिक भी अपने हीरे की अच्छी बोली लगने की वजह से काफी खुश नजर आये. कलेक्टर पन्ना का कहना है कि नीलाम हुए हीरे से मिलने वाली राशि से 12 प्रतिशत रॉयल्टी काट कर बाकी पैसा हीरा मालिक को दे दिया जाएगा.

पन्ना में आज से शुरू हुई हीरों की नीलामी, 14.09 कैरेट, 13.54 कैरेट और 6.08 कैरेट के बड़े हीरे हुए नीलाम

नीलामी के पहले दिन तीन बड़े हीरे आकर्षण का केंद्र बने

गुरुवार को जो तीन बड़े हीरे आकर्षण का केंद्र बने थे, वह पहले ही दिन अच्छी बोली लगने की वजह से नीलाम हो गए थे. पहले दिन नीलामी में 21 ट्रे में कुल 73 थान हीरे जिनका वजन 114. 48 कैरेट था, उन्हें नीलामी में रखा गया था. तीन बड़े हीरे की नीलामी- 14.09 कैरेट की 45 लाख 25 हजार 708 रुपये, 13.54 कैरेट की 41 लाख 48 हजार 656 रुपये, 6.08 कैरेट की 28 लाख रुपए. (Panna Auction of diamonds second day) (Panna Auction of diamonds)