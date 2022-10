पन्ना। जिले के एक गांव में एक किशोर लड़के और लड़की पर धारदार हथियारों से हमला किया गया. इससे दोनों की मौत हो गई. सालेहा थाना क्षेत्र के इटवा गांव में सोमवार को 18 वर्षीय लड़का और 16 वर्षीय लड़की सड़क पर मिले थे. पुलिस अधीक्षक धर्मराज मीणा ने कहा कि हत्या के कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस ग्रामीणों और मृतक के परिवारों से पूछताछ कर रही है.

धारदार हथियार से हत्या : हत्या प्रथम दृष्टया धारदार हथियारों से की गई लगती है. चोटें लड़के और लड़की की गर्दन पर हैं. पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है. मौके से अन्य फोरेंसिक साक्ष्य एकत्र किए गए हैं. पुलिस सूत्रों के अनुसार किशोर पड़ोसी थे. लड़का हाल ही में गांव लौटा था, जबकि लड़की नौवीं कक्षा की छात्रा थी. पुलिस का कहना है दोनों के परिजनों के बयान लिए जा रहे हैं. अभी घटना को लेकर कोई सुराग नहीं मिला है. हत्या किसने की और क्या कारण है, इस बारे में जल्द ही पुलिस खुलासा करेगी. (Dead body of boy and girl) (Two deadbody in road) (Fear of murder)