निवाड़ी। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं निवाड़ी जिला के प्रभारी दामोदर यादव एक दिन के प्रवास पर निवाड़ी पहुंचे. जहां उन्होंने मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री एवं भाजपा की कद्दावर नेता उमा भारती को कांग्रेस में आने का न्योता दिया. उन्होंने कहा कि उमा भारती हमारी बड़ी बहन जैसी हैं. उन्होंने पिछले कुछ माह पहले ओरछा में शराब की दुकान पर गोबर फेंक कर शराब की दुकान खुली होने का विरोध जताया था. एवं 2 दिन में दुकान बंद करने का बात कही थी, लेकिन उसके बावजूद 5 महीने बाद भी शराब की दुकान उन्हें फिर से वहीं खुली दिखी. जिसके लिए उमा भारती ने ट्विटर के माध्यम से इसका विरोध भी जताया. (mp mission 2023 mp) (assembly election 2023) (congress state vice president invites uma bharti)

कांग्रेस में ही उमा जी को मिलेगा सम्मान दामोदर यादव

कांग्रेस में ही उमा जी को मिलेगा सम्मानः कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष दामोदर यादव ने उन्हें कांग्रेस में पार्टी में आने का न्योता देते हुए कहा कि कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जहां उमा जी को सम्मान तथा जनहित के मुद्दे उठाने में सहयोग मिलेगा. कांग्रेस पार्टी उमा भारती जी का स्वागत करती है. इसके साथ ही उन्होंने निवाड़ी जिला में हुए 33 करोड़ के राशन घोटाले पर एवं जिले के अन्य बड़े घोटालों पर चर्चा करते हुए बताया कि जल्दी ही निवाड़ी जिला मुख्यालय पर कांग्रेस पार्टी द्वारा एक बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा. यह सिर्फ जन आंदोलन ही नहीं रहेगा बल्कि इन भ्रष्टाचार करने वाले भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जब तक कार्यवाही नहीं होगी तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे. (congress state vice president invites uma bharti) (Uma ji will get respect in Congress itself) (mp mission 2023 mp) (assembly election 2023)

Bharat Jodo Yatra Bhopal : कमलनाथ ने उमा भारती को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का न्योता दिया

कांग्रेस करेगी कलेक्टर ऑफिस का घेरावः दामोदर सिंह यादव ने रेस्ट हाउस में पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि कांग्रेस पार्टी निवाड़ी जिले की दोनों विधानसभा सीटें अपने कार्यकर्ताओं की दम पर जीतेगी. कार्यकर्ताओं के बिना कोई भी पार्टी प्रदेश में सत्ता नहीं बना सकती है. इसीलिए हम लोग जनहित के मुद्दों को लेकर निवाड़ी में एक बड़ा आंदोलन करेंगे. निवाड़ी जिला मुख्यालय पर कलेक्टर ऑफिस का घेराव किया जाएगा. जिसमें हजारों की संख्या में ग्रामीण जन एवं किसान तथा युवा सम्मिलित होकर अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे साथ ही उन्होंने भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप और प्रशासनिक अधिकारियों पर काम ना किए जाने का भी आरोप लगाया. (niwari congress will gherao collector office) (mp mission 2023 mp) (assembly election 2023)