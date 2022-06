नीमच। नीमच जिले की जावद तहसील के अंतर्गत आने वाला ग्राम बांगरेड में युवक को मारकर कुएं में फेंकने का मामला सामने आया है. परिजनों ने बताया के मंगलवार रात कुकड़ेश्वर थाना के अंतर्गत गांव पालरी के समीप बांगरेड खेडा के रहने वाले लक्ष्मण पिता देवा बंजारा को अन्य साथियों द्वारा खेत पर ले जाकर साथ में बैठकर शराब पिलाई. इसी दौरान साथियों के बीच कुछ कहासुनी में साथियों ने मिलकर लक्ष्मण सिंह की हत्या कर लाश को कुएं में फेंक दिया.

कुएं में मिला युवक का शव हत्या का आरोप

अंतिम संस्कार नहीं करने की चेतावनी : मंगलवार देर रात सूचना पर कुकड़ेश्वर पुलिस व मनासा थाना पुलिस मौके पर पहुंची व शव को लोगों की मदद से कुएं से बाहर निकाला. शव को मनासा शासकीय अस्पताल में मृतक का पोस्टमार्टम के लिए लाया गया. बुधवार को सुबह मृतक के परिजनों ने लाश का पोस्टमार्टम करने व लेने से इनकार करते हुए हंगामा कर दिया. लोगों ने पुलिस प्रशासन से कहा जब तक हत्यारों को पकड़ा नहीं जाएगा तब तक हम शव लेकर यहां से नहीं जाएंगे और ना ही अंतिम संस्कार करेंगे.

पुलिस ने दी समझाइश : इस दौरान बड़ी संख्या में अस्पताल के सामने बंजारा समाज के लोगों ने इकट्ठे होकर विरोध प्रदर्शन किया. इसके बाद कुकडेश्वर थाना प्रभारी संदीप तोमर व मनासा थाना प्रभारी के एल डाँगी मौके पर पहुंचे व परिजनो को समझाइश दी. मनासा थाना पुलिस ने कुछ नामजद व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. मामले की जांच की जा रही है.