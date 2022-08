नरसिंहपुर/गोटेगांव। शिक्षकों की मनमानी से अभिभावकों में रोष है. शिकायत के बाद भी अधिकारी नहीं सुनते. विद्यार्थियों ने बताया कि रोजाना शिक्षक सुबह 11 बजे के बाद पहुंचते हैं. हम लोग रोज 10:30 बजे तक स्कूल आ जाते हैं. स्कूल में पदस्थ शिक्षक कभी भी समय पर नहीं आते. नवनिर्वाचित सरपंच चंद्रवती बाई लोधी एवं सरपंच प्रतिनिधि नीलेश पटेल ने बताया कि यहां पर तो शिक्षकों का रोजाना का यही हाल है. 2 बार शिक्षकों को भी हिदायत दे चुके हैं लेकिन और अपनी मनमर्जी से ही चल रहे हैं.

अजब एमपी का गजब स्कूल! दीवारों पर महापुरुषों के संदेश के बदले लिखी चेतावनी

हमेशा लेट आते हैं स्कूल : स्कूल खुलने का समय सुबह 10.30 बजे है लेकिन वह कभी एक घंटे तो कभी डेढ़ घंटे देरी से आते हैं. उन्होंने बताया कि यह स्कूल शहर से मात्र 12-15 किमी दूर मुख्य मार्ग पर है. जहां पर रोजाना अधिकारियों का आना-जाना लगा रहता है. इसके बावजूद शिक्षक मनमर्जी से आते हैं. इस बारे में उमाशंकर छीरा बीआरसी गोटेगांव का कहना है कि सभी स्कूल प्रभारियों को सुबह 10.30 बजे तक पहुंचने के निर्देश हैं. देगुवां(नर्मदा) स्कूल में यदि शिक्षक समय से नहीं पहुंच रहे हैं तो दिखवाता हूं. कार्रवाई की जाएगी. Chaos in mp schools, Teachers not reach on time