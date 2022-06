मुरैना। चिन्नोनी थाना पुलिस को सूचना मिली कि एक नई स्कॉर्पियो में दो लोग सवार हैं, जिनमें से एक युवक उत्तर प्रदेश पुलिस की वर्दी में है. सूचना पर कार्रवाई करते हुए चिन्नौनी थाना पुलिस के एसआई सोबरन सिंह यादव, प्रधान आरक्षक ब्रजेन्द्र सिंह तोमर ने तिंदोखर नहर की पटरी पर जा रही स्कॉर्पियो का पीछा कर उसे पकड़ लिया. स्कॉर्पियो में सवार एक युवक प्रदीप पुत्र राजवीर जाट निवासी झज्जर, हरियाणा यूपी पुलिस की वर्दी में था. उसने खुद को मथुरा पुलिस का सिपाही बताया, लेकिन पूछताछ में वह सकपका गया.

UP पुलिस की वर्दी पहनकर करते थे गांजे की तस्करी

गांजा के 25 पार्सल रखे मिले : दूसरे आरोपी ने अपना नाम सवीश पुत्र सुरेश जाट निवासी जखौदा तहसील बहादुरगढ़ जिला झज्जर बताया. पुलिस दोनों तस्करों को पकड़कर थाने लाई और गाड़ी को चेक किया तो उसमें गांजा के 25 पार्सल रखे मिले. पार्सलों को खोलकर देखा तो उसमें गांजा रखा था, जिसका वजन एक क्विंटल 25 किलो 525 ग्राम पाया गया. बाजार में गांजा की कीमत 12 लाख 50 हजार रुपए बताई गई है. तस्करों का कहना है कि बिना नंबर की नई स्कॉर्पियो मथुरा से किराए पर लेकर आए हैं. पुलिस तस्दीक कर रही है कि स्कॉर्पियो कहीं चुराई हुई तो नहीं है. थाना प्रभारी अविनाश राठौर ने इस मामले में दोनों आरोपियों के खिलाफ नारकोटिक्स एक्ट के तहत अपराधिक प्रकरण दर्ज किया है.

ग्वालियर से पुलिस पीछे लगी थी : पकड़े गए गांजा तस्करों ने पुलिस पुछताछ में बताया कि वह उड़ीसा के तस्करों से गाजा खरीदते हैं. इन्हीं तस्करों ने उन्हें ग्वालियर के जौरासी क्षेत्र में बीती रात गांजे की सप्लाई दी 12 लाख में खरीदे गए. इस गांजे को तस्कर दिल्ली या मथुरा में 10 हजार रुपये किलो के भाव बेचते हैं. तस्करों ने पूछताछ में यह भी बताया कि ग्वालियर से जैसे ही निकले तो उनके पीछे पुलिस के कुछ मुखबिर लग गए, जिन्हें चकमा देने के लिए वो मुरैना से तेज रफ्तार में निकले और आगरा जाने की बजाय सिकरौदा नहर रास्ते से देवगढ़ चित्रीनी की तरफ गाड़ी मोड़ दी. ग्वालियर के पास जोरासी में गांजे की सप्लाई की थी, उसके बरे में आरोपी कुछ भी साफ नहीं बता रहे है. (Smuggle of ganja in UP police uniform) (Finally two smugglers arrested)