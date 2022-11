मुरैना। जिले की करहधाम रोड पर शुक्रवार को कार की टक्कर से दो युवकों की मौत हो गई. नवलसिंहपुरा गाँव से बाइक सवार दो युवक मानसिंह जाटव और साहब सिंह गुर्जर टेकरी की ओर जा रहे थे. युवकों को विपरीत दिशा से आ रही एक कार ने बाइक में टक्कर मार दी. जिससे दोनों युवकों की मौके पर मौत हो गई. नूराबाद थाना पुलिस ने मौके से भागी कार का पीछा करते हुए उसे पकड़कर जब्त कर लिया है. (morena road accident) (speeding car hit bike) (both bike riders died on the spot) (public blocked highway)

यूपी की कार को पुलिस ने दौड़ाकर पकड़ाः मिली जानकारी के अनुसार नूराबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला नवलसिंहपुरा के धनेला गाँव का रहने वाला 35 वर्षीय मान सिंह जाटव और 40 वर्षीय साहब सिंह जाटव शुक्रवार की दोपहर गांव से बाइक पर सवार होकर नेशनल हाइवे स्थित टेकरी जा रहे थे. रास्ते में सुमावली की तरफ से तेज गति से आ रही कार यूपी 80 सीटी 7252 तेजी और लापरवाही से चलाते हुए बाइक को टक्कर मार दी.टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार दोनों युवकों ने मौके पर दम तोड़ दिया. सूचना मिलने पर नूराबाद थाना प्रभारी विनय यादव ने कार चालक का पीछा कर उसे पकड़ लिया और कार को जब्त कर लिया.

जनता ने हाईवे जाम किया

एक्सीडेंट के कारण हाईवे 30 मिनट जाम रहाः नेशनल हाइवे 44 पर टेकरी के पास हुए इस भीसड़ हादसे गुस्साई भीड़ ने चक्का जाम कर दिया. जाम के कारण 30 मिनट तक नेशनल हाईवे पर वाहन फंसे रहे. नूराबाद थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जाम खुलवाया.