मुरैना। पीड़ित महिला ने अंबाह न्यायालय में परिवाद दायर कर शिकायत की थी कि उसका पति उसके साथ मारपीट करता है. मौका पाकर जेठ और देवर दुष्कर्म करते हैं. परिवाद को स्वीकार कर अंबाह कोर्ट ने सिहौनियां थाना पुलिस को महिला की शिकायत के अनुरूप मुकदमा कायम करने के आदेश दिए.

कोर्ट के आदेश पर केस दर्ज किया : कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने रेप सहित कई धाराओं में तहत मुकदमा कायम किया. पुलिस ने जब महिला को सिहोनियां थाने में बयान देने के लिए बुलाया तो उसने दुष्कर्म जैसा कोई आरोप नहीं लगाया. पुलिस का कहना है कि महिला अपनी ससुराल पक्ष के लोगों से जमीन के सभी टुकड़ों में से बराबर का हिस्सा मांग रही है. पति अपने भाइयों के साथ है.

पुलिस की जांच जारी : पुलिस का कहना है कि जांच के अनुसार महिला ने पति पर भी मारपीट का इल्जाम लगाया है. दोनों जेठ और दोनों देवर शादीशुदा हैं और पास के कमरों में अपनी पत्नियों के साथ जीवनयापन कर रहे हैं. सिहौनियां थाना प्रभारी पवन भदौरिया ने बताया कि मामले की जांच की रही है. Woman filed rape case, Rape case against husband, Two brothers in law also in case