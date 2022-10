मुरैना। एसपी ने जिले के सभी थाना प्रभारियों को सर्चिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं. एसपी के निर्देश पर गुरुवार रात सिविल लाइन थाना प्रभारी ने सिलायथा गांव में दबिश देकर 50 हजार के पटाखे बरामद किए हैं. इसके साथ ही पुलिस ने एक आरोपी कंपोटर उर्फ शाहिद खान को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने यहां से 2500 जिंदा बम पटाखे, 5 हजार खाली बम पटाखे तथा 5 किलो बारूद जब्त किया है.

चार पेटी अवैध पटाखे बरामद : वहीं, पोरसा थाना प्रभारी रामपाल सिंह जादौन ने सेंथरा गांव में दबिश देकर भूरे खां पुत्र महबूब खां के घर से 4 पेटी अवैध पटाखे बरामद किए हैं. पुलिस ने आरोपी भूरे खान को हवालात में बंद कर दिया है. एसपी आशुतोष बागरी का कहना है कि बानमोर में हुई घटना में कहीं न कही बीट प्रभारियों की लापरवाही रही है. सभी थाना प्रभारियों को अलर्ट किया गया है. साथ ही लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि उनके आसपास इस तरह अवैध पटाखे बनाने का काम चल रहा हो तो इसकी सूचना पुलिस को दें.

मुरैना के बानमोर में पटाखा विस्फोट के बाद पुलिस की दबिश

Morena Blast: विस्फोट से भरभरा कर गिरा दो मंजिला मकान, 4 की मौत, कई लोगों के दबे होने की आशंका

विस्फोट में चार मौतों के बाद कार्रवाई : बता दें कि बीते रोज बानमोर में जैतपुर रोड एक मकान में पटाखा विस्फोट होने से दो मंजिला मकान भरभरा कर गिर गया था. इस हादसे में एक महिला व बच्चे सहित चार लोगों की मौत हो गई. मरने वालों के नाम अन्नो खां पत्नी जीमल खां, जोया पुत्री जीमल खां, पप्पू गुर्जर और गोलू प्रजापति बताए गए हैं. इसके अलावा 7 लोग घायल हुए हैं. इस घटना से मध्य प्रदेश के सभी पुलिस अधिकारियों के कान खड़े हो गए हैं. एसपी ने इस घटना को बीट प्रभारियों की लापरवाही मानते हुए एसआई एसआई योगेंद्र सिंह यादव, एक एएसआई, प्रधान आरक्षक गोधन शर्मा, आरक्षक राजेन्द्र गुर्जर व आरक्षक विक्रम राठौर को तत्काल सस्पेंड कर दिया है. इसके अलावा टीआई वीरेश कुशवाह व एसडीओपी के खिलाफ प्राथमिक जांच कर दो दिन में रिपोर्ट पेश करने एएसपी राय सिंह नरवरिया को निर्देशित किया है.