मुरैना। शहर के तुस्सीपुरा इलाके में किराए से रहकर उड़ीसा गैस प्लांट पर मजदूरी करने वाले मुरैना के 34 वर्षीय युवक सुल्तान पुत्र मुन्नालाल जाटव को उड़ीसा के दो दलालों ने 8 गुना अधिक वेतन दिलाने के बहाने विदेश मस्कट ले गए. वहां दोनों दलालों ने युवक को ओमान के मस्कट में स्थित एक गैराज में पहुंचा दिया. इसके बाद उसका पासपोर्ट और बीजा छीनकर वहां रहने वाले सलीम खां नामक युवक को सौंप दिया. युवक मस्कट में फंसकर खाने-पीने को भी मोहताज है. (morena youth trapped in muscat) (wife pleaded for help from sp)

पत्नी ने एसपी से लगाई मदद की गुहार

बंधक बनाकर जबरन कराया जा रहा है कामः बजरंग कॉलोनी तुस्सीपुरा मुरैना निवासी सीमा जाटव ने अधिकारियों को की गई शिकायत में बताया है कि उसका पति सुल्तान (३४) उड़ीसा में गैस प्लॉट में मजदूरी करता था. वहीं पर उड़ीसा के गैस प्लांट में मजदूरी करते समय राजेन्द्र उर्फ दिलीप से मुलाकात हुई. राजेन्द्र उर्फ दिलीप के द्वारा आठ गुना ज्यादा पैसे दिलाने का लालच देकर विदेश जाने के लिए वीजा बनवाया. 16 अक्टूबर 2022 को सुल्तान ने अपनी पत्नी सीमा को बताया कि मैं विदेश मस्कट गैस प्लांट में काम करने जा रहा हूं. राजेन्द्र उर्फ दिलीप ने मेरा वीजा बनवाया है. उसी ने एयरपोर्ट का टिकट बुक किया है. वहां मुझे मजदूरी के आठ गुना ज्यादा रुपये मिलेंगे. (work is being done forcibly by making hostages) (morena youth trapped in muscat)

MP Satna Youth Arrested: विदेश जाने की चाह पड़ी भारी, माता-पिता ने शासन-प्रशासन से लगाई मदद की गुहार

सुल्तान ने 18 अक्टूबर को पत्नी को दी धोखे की जानकारीः सुल्तान ने मुरैना स्टेशन से ट्रेन के द्वारा दिल्ली 3:30 बजे पहुंचा. उसके बाद मोबाइल पर पत्नी सीमा को जानकारी देता रहा कि अब कहां पहुंच गए हैं. 17 अक्टूबर की सुबह 9:30 बजे सुल्तान से बात हुई तो बताया कि वह विदेश पहुंच गया है. फिर 18 अक्टूबर को सुल्तान की अपनी पत्नी सीमा से बातचीत हुई तो उसने बताया कि मैं यहां गलत तरीके से धोखे से लाकर फंसाया गया हूं. राजेन्द्र उर्फ दिलीप मुझे कमरे पर छोडक़र मेरे वीजा को लेकर गायब हो गया है. मेरा पासपोर्ट समीर खान निवासी केरला को दे दिया है. समीर मुझे मेरा पासपोर्ट नहीं दे रहा है. अब ऐसी स्थिति में मैं मुरैना वापस नहीं आ सकता. (sultan gave information about deception to his wife on 18 october)

पत्नी ने एसपी से लगाई पति को वापस लाने की गुहारः ओमान के मस्कट में दलालों के चंगुल में में फंसे युवक सुल्तान की पत्नी दुधमुंहे बच्चे को लेकर ठंड में दर-दर भटक रही है. पत्नी ने भारतीय दूतावास में पहुंचकर अपने पति को वापस लाने का अनुरोध किया तो वहां पर उससे दो लाख रुपए की मांग की गई. पत्नी लौटकर मुरैना आई और स्थानीय स्तर पर अधिकारियों से अपने पति को किसी तरह वापस लाने की गुहार कर रही है. युवक की पत्नी सीमा जाटव पुलिस अधीक्षक आशुतोष बागरी के पास पहुंची और उसे लिखित आवेदन देकर बताया कि साहब कैसे भी करके मेरे पति को वापस बुलवा दीजिए. पीड़ित महिला ने बताया कि मेरे तीन छोटे-छोटे बच्चे अरुण, रागिनी, और लवकुश हैं. किराए के मकान में रहती हूं और पति विदेश में फंस गए हैं. हमारे सामने खाने-पीने का भी संकट खड़ा हो गया है. (wife pleaded for help from sp) (morena youth trapped in muscat)

सुल्तान से एक लाख रुपए मांगः ओमान में फंसे सुल्तान जाटव से जब वीडियो कॉल पर बात की गई तो उसने बताया कि मुझे यहां 17 अक्टूबर को लाकर गैराज में ठहराया है. यहां मेरे साथ चार लोग और हैं. जिनमें एक बंदा बिहार, एक गुजरात, एक उड़ीसा और एक पश्चिम बंगाल का है. इनके भी वीजा और पासपोर्ट इन लोगों ने छीन लिए हैं. मैं यहां ओमान स्थित इंडियन ऐंबेसी में भी गया जहां मुझसे कहा कि चिंता मत करो, तुम्हारी मदद की जाएगी. नजदीकी थाने भी गया, लेकिन वहां से भी बैरंग लौटा दिया. (demand one lakh rupees from sultan at muscat) (morena youth trapped in muscat)