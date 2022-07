मुरैना। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में एक ट्रक ने कांवरियों को कुचल दिया. हादसे में तीन कांवरिये घायल हो गए है. इनमें से दो की हालत गंभीर बताई जा रही है. उन्हें इलाज के लिए ग्वालियर के बिड़ला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. दोनों के सिर में गंभीर चोटें हैं. इधर हादसे के बाद गुस्साए कांवड़ियों ने ट्रक में तोड़फोड़ करने के बाद आग लगा दी. ड्राइवर के साथ भी जमकर मारपीट की. पुलिस ने केस दर्ज कर कार्रवाई शुरु कर दी है.

हरिद्वार से लौट रहे कांवड़ियों को ट्रक ने मारी टक्कर

ट्रक फूंका, हाईवे पर लगाया जाम: घटना रिठौरा थाना क्षेत्र के मुरैना-इंदौर नेशनल हाइवे के पास पिपरसेवा औद्योगिक क्षेत्र की है. औद्योगिक क्षेत्र के मुख्य द्वार के पास जूते चप्पल से भरे ट्रक ने हरिद्वार से आ रहे तीन कांवड़ियों को टक्कर मार दी. साथ में चल रहे गुस्साए कांवड़ियों और लोगों ने ट्रक को आग के हवाले कर दिया. जिससे ट्रक जलकर खाक हो गया. लोगों ने ड्राइवर के साथ मारपीट कर हाइवे पर जाम लगा दिया. घटना की जानकारी मिलते ही रिठौरा थाना सहित आसपास के थानों का फोर्स मौके पर पहुंच गया. काफी समझाइश के बाद जाम को 2 घंटे बाद खुलवाया गया.

गुस्साए लोगों ने हाइवे पर किया जाम

पिटाई में ट्रक ड्राइवर हुआ घायल: घायलों में बरैठा गांव निवासी 22 वर्षीय दीपक और 25 वर्षीय रणवीर सहित एक अन्य कांवड़ियां शामिल हैं. जिन्हें इलाज के लिए ग्वालियर के अस्पताल शिफ्ट कर दिया गया. बाकी कांवड़ियों को आगे रवाना किया गया. बताया जा रहा है की कांवड़ियों द्वारा की कई पिटाई में ट्रक ड्राइवर भी गंभीर रुप से घायल हुआ है, उसे भी इलाज के लिए ग्वालियर भेजा गया है.

गुस्साए लोगों ने ट्रक में लगाई आग

