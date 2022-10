मुरैना। पोरसा थाना परिसर में आरक्षक रविन्द्र बरैया के कमरे से लोगों ने एक लड़की को निकलते और कार में बैठते देखा. लोगों ने इसका वीडियों बनाकर वायरल कर दिया. विरोधी युवकों ने सिपाही का पीछा किया तो वह लड़की को जौटई रोड पर छोड़कर भाग गया. कार का पीछा कर रहे युवकों ने लड़की के साथ अभद्रता भी की. भीड़ लड़की को पकड़कर थाने तक ले आई. इधर भीड़ ने करणी सेना के पदाधिकारियों के साथ पोरसा थाने के सामने हाईवे पर चक्का जाम कर दिया.

भीड़ ने किया थाने का घेराव

लोगों ने किया हंगामा: पुलिस आरक्षक की इस करतूत के विरोध में लोगों ने थाने का घेराव करते हुए पुलिस के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी. थाने पर हंगामा होने की खबर लगते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए. अधिकारियों ने लोगों को समझाते हुए मामला शांत करने के लिए कहा, लेकिन वे एसपी को मौके पर बुलाने की जिद पर अड़े थे. लोगों का कहना था कि थाना प्रभारी रामपाल जादौन के संरक्षण में आरक्षक रवि बरैया और गजेंद्र लोधी अय्याशी कर रहे हैं. अगर पुलिस ही ऐसा करेगी तो फिर अपराधियों को कौन संभालेगा. इसलिए आरक्षक रवि बरैया के साथ थाना प्रभारी व आरक्षक गजेन्द्र लोधी को भी हटाया जाए.

लोगों ने किया हंगामा

SP ने लिया एक्शन: अधिकारियों ने इस मामले से एसपी को अवगत कराया. इसके बाद उन्होंने मोबाइल पर लोगों की एसपी से बात कराई. एसपी ने पूरी बात सुनने के बाद दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ उचित कार्यवाही का आश्वसान दिया. दाे घंटे तक चले आंदोलन के कारण एसपी आशुतोष बागरी ने तत्काल दो आरक्षक रविन्द्र बरैया और गजेन्द्र लोधी को तत्काल प्रभाव से पोरसा से हटा दिया. एसपी के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हो गया.

पुलिस आरक्षक के कमरे से निकली लड़की

अवैध वसूली कर रही पुलिस: स्थानीय लोगों का कहना है कि, आरक्षक रवि बरैया की पत्नी कुछ दिन पहले अपने मायके चली गई थी. पत्नी की गैर मौजूदगी में आरक्षक रोजाना अपने क्वार्टर पर किसी लड़की को लेकर आता था. लोगों का आरोप है कि थाना प्रभारी के इशारे पर आरक्षक रवि बरैया व गजेंद्र लोधी अवैध वसूली कर गैर कानूनी काम भी करवाते हैं.

तीन आरक्षकों की अदला बदली: मुरैना -पुलिस अधीक्षक ने शुक्रवार की शाम 6 बजे तबादला आदेश जारी किया. अंबाह में तैनात सिपाही हरगोपाल जाट को सिहोनियां, पोरसा के सिपाही रविन्द्र बरैया को निरार व पुलिस लाइन से आरक्षक राहुल यादव को सायबर सेल में ट्रांसफर किया है.

