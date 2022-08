मुरैना। पिछले साल की तरह इस साल भी चंबल अंचल में बारिश कहर बरपा रही है. बाढ़ से हालात बिगड़ते जा रहे हैं.अंचल के सैकड़ों गांव बाढ़ की चपेट में आ गये है. इसी को लेकर बुधवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मुरैना पहुंचे. जहां उन्होंने हवाई सर्वे कर बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया. चंबल नदी और आसपास के गांवों व फसलों में हुए नुकसान का जायजा लिया. CM Shivraj Visit Morena flood affected areas

बाढ़ प्रभावित गांवों में पहुंचे सीएम शिवराज

सीएम से मिलकर रोने लगे ग्रामीण: सीएम जब ग्रामीणों के पास पहुंचे तो ग्रामीण फूट-फूट कर रोने लगे. उनका कहना है कि ''हर साल बाढ़ से वह बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं. खाने के लिए भी अनाज पैदा नहीं हो रहा है और सरकार से भी मदद नहीं मिल पा रही है. हर साल बाढ़ में केवल आश्वासन मिलता है. इस पर सीएम शिवराज सिंह ने ग्रामीणों को हर संभव मदद का भरोसा दिया और कहा कि उन्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है.

Flood in MP बाढ़ प्रभावितों के बीच पहुंचे CM, किसानों को दिया मुआवजा देने का भरोसा, बोले सरकार आपके साथ

बाढ़ प्रभावित गांवों को दूसरी जगह बसाया जाएगा: सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि ''भिंड और श्योपुर के लगभग एक सैकड़ा से अधिक गांव बाढ़ से प्रभावित हैं. सभी ग्रामीणों को सुरक्षित बाहर निकाल कर राहत कैंप पहुंचाया गया है. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि यह संकट की घड़ी है, सभी प्रभावितों को जल्द से जल्द मुआवजे दिया जाए, इसमें कोई लापरवाही नहीं चलेगी''. वहीं उन्होंने कहा कि हर साल ऐसे कई गांव है जो बाढ़ से प्रभावित होते हैं उन गांव को कहीं दूसरी जगह बसाने का काम करेंगे. ऐसे गांव को या तो ऊपर ही स्थान पर बसाएंगे या फिर उनके लिए कॉलोनियां काटी जाएगी. Flood affected Village settle elsewhere

