मुरैना। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में इन दिनों बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं. बदमाशों के अंदर से पुलिस का खौफ खत्म होता नजर आ रहा है. यही कारण है की जिलेभर में चोरी, लूट, मारपीट,फायरिंग सहित अन्य घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं. ऐसा ही एक मामला शहर में बीती शाम देखने को मिला. बदमाशों ने फायरिंग कर आगरा के सर्राफा व्यापारी पिता पुत्र को लूटने का प्रयास किया. शहर के अम्बाह बाइपास पर बीती शाम आगरा के सर्राफा व्यापारी पिता-पुत्र को लूटने के लिए हथियारबंद बदमाशों ने गोली मार दी. दोनों ही पिता-पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्हें इलाज के लिए ग्वालियर रेफर कर दिया गया. पिता द्वारा बचाव में कार में रखी हॉकी से वार करने से एक बदमाश भी घायल हो गया है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. Crime increased in Morena

सर्राफा व्यापारी पिता पुत्र को बदमाशों ने मारी गोली

मुरैना में करते हैं माल सप्लाई: जानकारी के अनुसार, आगरा के मधुनगर इलाके में रहने वाले 50 वर्षीय नीरज जैन चांदी के थोक व्यापारी हैं. वह मुरैना में ज्वैलर्स की दुकानों पर आर्डर लेने के लिए आते हैं, और माल भी सप्लाई करते हैं. बुधवार को व्यापार के संबंध में चांदी लेकर मुरैना आए थे, उनके साथ उनका बेटा आर्यन भी था. जब वह अम्बाह बाइपास पहुंचे तो उसी समय पीछे से बाइक पर आए दो बदमाशों ने उनकी कार को आगे बाइक अड़ाकर रोक लिया. हथियार निकालकर आर्यन की छाती पर अड़ा दिया और फायर कर दिया.

हॉकी सिर में लगने से बदमाश घायल: बेटे के सीने पर गोली लगते ही नीरज ने कार में रखी हाकी निकालकर एक बदमाश के सिर में दे मारी. घायल आर्यन ने भी दूसरे बदमाश को पकड़ने का प्रयास किया. इस दौरान एक बदमाश ने नीरज जैन पर भी फायर कर दिया, गोली नीरज के कमर के पास आकर लगी. एक बदमाश भाग निकला, लेकिन दूसरा बदमाश हॉकी सिर में लगने से मौके पर ही गिर पड़ा. जिसे गोली लगने के बाद भी पिता पुत्र ने दबोचे रखा. इतने में ही भीड़ जमा हो गई. घायल पिता-पुत्र और बदमाश को इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया. जहां से नीरज व आर्यन को ग्वालियर अस्पताल के लिए रेफर कर दिया है. बताया जाता है व्यापारियों की कार में चांदी से भरे दो बैग रखे हुए थे, जिसे बदमाश लूटना चाहते थे.

बदमाशों ने व्यापारी की धौलपुर से की रेकी: व्यापारी को लूटने वाले दोनों ही बदमाश अंबाह क्षेत्र के हैं. घायल बदमाश ने अपना नाम छोटू शर्मा निवासी गूंज गढ़ी बताया. वहीं उसका साथी दिलीप तोमर निवासी सवसुख भाग निकला. छोटू शर्मा ज्यादा बोलने की स्थिति में नहीं था. बताया जा रहा है कि एक साथी 25 किलो चांदी से भरे दो बैग एवं नकद 2.5 लाख रुपए लूटकर ले गया है, हालाकि अभी इसका खुलासा नहीं हुआ है. पुलिस को जानकारी लगी है कि बदमाश धौलपुर से व्यापारी की रेकी कर रहे थे.

फरार आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस टीम रवाना: व्यापारी पिता-पुत्र को गोली लगने की सूचना मिलने पर एसपी आशुतोष बागरी जिला अस्पताल पहुंच गए. जहां उन्होंने आरोपी से भी पूछताछ की. इसके बाद एसपी ने तुरंत ही अम्बाह पुलिस को अलर्ट किया और आरोपी दिलीप तोमर को पकड़ने के लिए पार्टी रवाना कर दी. एसपी ने बताया कि लूट का प्रयास किया गया है. घायल पिता पुत्र ने पूछताछ के बाद सामान लूटने के बारे में कुछ कहा जा सकता है.

Morena Crime News, Agra Bullion Trader father Son Shot by Miscreants, Attempted to Rob silver in Morena