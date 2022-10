मुरैना। मध्यप्रदेश के मुरैना जिले में क्रिकेट स्टेडियम की जमीन खरीदी में करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है. बताया जा रहा है कि चंबल डिविजन क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा मुरैना जिले के करुआ गांव में बनाए गए स्टेडियम की जमीन पहले सस्ते दामों पर खरीदी गई और उसके बाद उसे चार गुने दामों में मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन को बेच दी गई. इस पूरे भ्रष्टाचार के खेल में चंबल डिवीजन एसोसिएशन के सचिव तस्लीम खान का नाम सामने आ रहा है. सचिव तस्लीम खान पर आरोप है कि पहले उसने अपनी पत्नी और परिजनों के नाम 6 विस्वा जमीन 17 लाख रुपए के हिसाब से खरीदी, उसके बाद इस जमीन को मध्यप्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन को 7 करोड रुपए में बेंच दी. अब इस मामले को कोर्ट में ले जाने की तैयारी हो चुकी है.

सचिव तस्लीम खान पर भ्रष्टाचार के आरोप

तस्लीम खान की भूमाफियाओं से सांठगांठ: भ्रष्टाचार के इस मामले को लेकर जिले के पूर्व क्रिकेटर सुरेश उपाध्याय ने आरोप लगाए हैं. उनका दावा है कि चंबल क्रिकेट एसोसिएशन के सेक्रेटरी तस्लीम खान स्वयं के लाभ के लिए भू माफियाओं से सांठगांठ कर मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन को जानबूझकर लाखों रुपए की जमीन करोड़ों रुपए में बिकवाई है. क्योंकि स्टेडियम के लिए जो जगह खरीदी उसकी प्राइम लोकेशन पर उन्होंने 4 लाख 95 हजार में खुद लगभग 6 बिस्वा जमीन खरीदी, जबकि मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन को उसी लोकेशन पर 45 लाख रुपए बीघा में जमीन मिली है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्रिकेट के लिए आने वाली राशि में कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है.

भ्रष्टाचार का क्रिकेट स्टेडियम

मामले को EOW और कोर्ट में ले जाने की तैयारी: चंबल डिवीजन क्रिकेट एसोसिएशन की जमीन में हुए करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार की शिकायत जिला स्तर से लेकर मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के वरिष्ठ पदाधिकारियों तक भी पहुंच गई है, लेकिन इस मामले में सब चुप्पी साधे हुए हैं. वही अब इस भ्रष्टाचार के मामले को EOW और कोर्ट में ले जाने की तैयारी शुरू हो गई है. एडवोकेट राकेश दुबे का कहना है कि कलुआ गांव स्थित स्टेडियम की जमीन खरीदी में करोड़ों के भ्रष्टाचार के संबंध में मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष, सचिव, सीएओ सहित सचिव तस्लीम खां को नोटिस भेजकर 15 दिन में जवाब मांगा है. वहीं सचिव तस्लीम खान का कहना है कि चंबल डिवीजन के क्रिकेट ग्राउंड के लिए कमेटी गठित कर टेंडर खोलकर जमीन खरीदी है, जिसमें 5 से अधिक टेंडर आए थे और इस पूरे मामले में चंबल डिवीजन का कोई हस्तक्षेप नहीं है.

सचिव तस्लीम खान पर भ्रष्टाचार के आरोप

Collector Office Corruption भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा कलेक्टर कार्यालय का निर्माण, लिफ्ट बंद और छत से टपकता है पानी, जाने क्या है भ्रष्टाचार की कहानी

सेक्रेटरी तस्लीम खान ने दी सफाई: मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा करुआ गांव पर जो स्टेडियम बनाया गया है उसकी जमीन खरीदी से पहले टेंडर प्रक्रिया कराई गई थी, टेंडर के बाद यह जमीन खरीदी गई है. मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के चंबल संभाग के सेक्रेटरी तस्लीम खान का कहना है कि जो जमीन खरीदी थी वह 6 माह बाद खरीदी गई है जो सस्ते दामों में मिली है, लेकिन क्रिकेट एसोसिएशन ने टेंडर प्रक्रिया करके जमीन खरीदी है. इससे ऐसा लग रहा है कि जमीन खरीद का यह बड़ा घोटाला हुआ है, इसकी जांच मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के वरिष्ठ अधिकारी और प्रदेश सरकार को करानी चाहिए.

बड़े स्तर पर हो घोटाले की जांच: तस्लीम खान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक भी बताए जाते हैं, कांग्रेस नेताओं की माने तो भाजपा जमीनी भ्रष्टाचार में लगी हुई है और अपने कार्यकर्ताओं को आगे करके घोटाले पर घोटाले कराए जा रहे हैं. इस जमीन घोटाले की जांच भी बड़े स्तर पर होनी चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी हो और दोषियों पर सख्त कार्यवाही की जाए. बहरहाल मध्य प्रदेश सरकार युवाओं को खेलों के लिए प्रोत्साहित कर रही है, यही कारण है कि हमारे युवा लगातार देश का नाम रोशन कर रहे हैं. लेकिन जिस तरीके से ऐसे भ्रष्टाचार के मामले अगर उजागर होते रहेंगे तो हमारे प्रदेश के युवा कैसे अपने देश का नाम रोशन कर पाएंगे.

(Corruption in Morena Cricket Stadium Land) (Allegations against Chambal Cricket Association Secretary) (Sold land to MP Cricket Association at expensive prices)