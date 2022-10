मुरैना। जिले में बानमोर कस्बे के जैतपुर रोड पर स्थित एक दो मंजिला मकान में अवैध पटाखा भण्डारण में हुए ब्लास्ट में मृतकों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही. ग्वालियर अस्पताल में भर्ती दो और घायलों ने शनिवार को दम तोड़ दिया है. अब मृतकों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है. (morena two more injured died) (morena death toll reached six) (morena gun powder blast)

मुरैना ब्लास्ट में दो और घायलों ने दम तोड़ा

मुख्य आरोपी के पुत्र की भी हुई मौतः बीते गुरुवार की सुबह बानमोर कस्बे के जैतपुर रोड स्थित दो मंजिला मकान पटाखा बारूद ब्लास्ट होने से ढह गया था. इस हादसे में माँ बेटे सहित 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी. इसके अलावा 7 अन्य लोग घायल हुए थे. घायलों को गंभीर हालत में उपचार के लिए जिला अस्पताल मुरैना से ग्वालियर के लिए रेफर कर दिया गया था. यहां पर उपचार के दौरान शनिवार की सुबह दो और लोगों ने दम तोड़ दिया. मृतकों के नाम विशाल वाल्मीकि और शाहिद खान बताए गए है. थाना प्रभारी बानमोर वीरेश कुशवाह ने बताया कि ग्वालियर में भर्ती दो लोगों की मौत हो गई है. अन्य घायल लोगों का इलाज जारी हैं. जिस मकान में विस्फोट हुआ था उसमे जमील खान नमक व्यक्ति अवैध पटाखा बनाने का कारोबार करता था. विस्फोट में उसकी पत्नी अन्नो खान और उसकी पुत्री जोया खान की मौत हो गई थी और शनिवार सुबह जमील के पुत्र शाहिद खान की मौत हो गई हैं. (main accused son was also among those killed) (morena death toll reached six) (morena gun powder blast)

Morena Blast: विस्फोट से भरभरा कर गिरा दो मंजिला मकान, 4 की मौत, कई लोगों के दबे होने की आशंका

विस्फोट में मरने वालो के नाम इस प्रकार हैंः

1-अन्नू पत्नी जमील खान उम्र 38 वर्ष.

2-जोया पुत्री जमील खान उम्र 8 वर्ष.

3-पप्पू उर्फ जीतेंद्र पुत्र महेंद्र गुर्जर उम्र 45 साल.

4-गोलू उर्फ विजय प्रजापति पुत्र दिलीप प्रजापति उम्र 12 वर्ष.

5-विशाल बाल्मिक पुत्र दीपक बाल्मीकि उमर 21वर्ष.

6-शाहिद पुत्र जमील खान उम्र 20 साल. (morena death toll reached six) (morena gun powder blast)